Kartal Belediye Ekipleri Tedbiri Elden Bırakmıyor

Kartal’da da etkili olan ve geçtiğimiz akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur yağışı sebebi ile Fen İşleri, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri, Afet İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlükleri’ne bağlı ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ilçe genelinde gün boyunca teyakkuzda olan ekipler, Karlıktepe Mahallesi Yıldız Caddesi ve Yunus Mahallesi Salih Sokak’ta olumsuz hava koşulları sebebiyle devrilen ağaçlara anında müdahalede bulundu.

Altyapısı büyük oranda yenilenen ve güçlendirilen Kartal’da iki yıldır su baskını yaşanmıyor olsa da, olası mazgal tıkanmaları nedeniyle oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçmek için kent genelinde mazgal temizliği yapan Kartal Belediyesi ekipleri gece boyunca 10 ekip ve 35 kişi ile olumsuz hava koşulları nedeniyle Kartallı vatandaşların hiçbir şekilde mağdur olmaması için her olaya anında müdahale etmek üzere çalışmalarını sürdürdü.

Kartallı vatandaşlar, olumsuz hava koşullarının getirmiş olduğu durumlarla ilgili olarak şikâyet ve önerilerini, 7 gün 24 saat çalışma prensibi ile hizmet veren 444 4 578 numaralı hattan Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi’ne iletebilirler.