Kartal Belediye Başkanı Yüksel, 2024 Yılının İlk Muhtarlar Toplantısına Katıldı

Kartal Belediyesi tarafından ilçe sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin bulunması amacıyla 12 yıldır her ay düzenlenen Muhtarlar Toplantısı, 161. kez Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in başkanlığında yapıldı. Toplantıya; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Kartal’daki mahalle muhtarları katıldı.

Kartal’da gerçekleştirilen çalışmalar ve hizmetlerin görüşüldüğü muhtarlar toplantısının 2024 yılındaki ilk toplantısı Kartal Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Toplantının ilk bölümünde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, uzun bir sunum gerçekleştirdi.

Siz Kıymetli Muhtarlarımızla 5 Yılda İyi Bir Takım Olduk

Yaklaşık 1 saat 40 dakika boyunca 2019’dan bu yana geçen 5 yıllık sürede gerçekleştirilen hizmetlerin ve yatırımların aktarıldığı sunumu muhtarlara aktaran Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, toplantının açılışında da kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Yüksel, 31 Mart Yerel Seçimlerinin yaklaştığını hatırlatarak 5 yıllık sürenin sonlarına doğru geldiklerini ifade etti ve bu sürede muhtarlarla birlikte hizmet etmek gibi ortak bir amaçlarının olduğunu söyledi.

Kartal’da geçen 5 yılda iyi bir takım olduklarını belirten Başkan Yüksel, yaşanan pandemi, depremler gibi pek çok olumsuzluk nedeniyle ağız tadı olmamasına rağmen pek çok yatırım ve hizmeti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yapılan Hizmetler Bir Kitapta Toplanacak

Gerçekleştirdikleri hizmetlerin, projelerin ve yatırımların olduğu sunumu bir kitap haline getirerek seçim sürecinde vatandaşlara da aktaracaklarını ifade eden Kartal Belediye Başkanı, yeni dönemde pek çok yeni projelerinin olduğunu belirterek seçim süreci boyunca bunları açıklayacaklarını belirtti ve bazı projelerle ilgili bilgi verdi.

Geçmiş dönemde Komşu İletişim Merkezi ve saha ziyaretleri kapsamında gelen bilgilerin çok kıymetli olduğunu ve bazı yatırımları şekillendirdiğini ifade eden Başkan Yüksel, gerçekleştirilen altyapı yatırımları ile Kartal’ın 25 yıldır çözülemeyen kronik sorunlarının ortadan kaldırıldığını söyledi.

Seçim Sürecinde Yeniden Aday Olan Muhtarlarımıza Başarılar Diliyorum

İSKİ ile imzaladıkları protokol kapsamında yola çıktıklarını ve ana arterlerin maliyetini İSKİ’nin sokaklarınkini ise Kartal Belediyesi’nin üstlendiğini kaydeden Başkan Yüksel, bu şekilde gerçekleştirdikleri işbirliği ile Kartal’ın sel ve su baskını görüntülerinden kurtarıldığını söyledi.

Başka pek çok konuda da kısa kısa bilgilendirmeler yapan Başkan Yüksel, seçim sürecinde de yeniden aday olan muhtarlara başarılar diledi.

Toplantının devamında, muhtarlar tek tek söz alarak, mahalleleri ile ilgili sorun ve taleplerini Kartal Belediyesi yetkililerine aktardı. Toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması için gerekli notların alındığını belirterek en yakın sürede harekete geçileceğini kaydetti.