Kartal Belediye Başkan Gökhan Yüksel, Okul Aile Birliği Başkanı Ve Yönetimleriyle Bir Araya Geldi

Özellikle çocuklara ve gençlere yönelik projelerin ve hizmetlerin altını çizen Başkan Gökhan Yüksel, eğitimin öncelikleri olduğunu vurguladı. Mehmet Ali Büklü Parkı Gezegen Sosyal Tesisleri’nde yapılan programa, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Başkan Yardımları, birim müdürleri ve ilçedeki Okul Aile Birliği Başkanı ve yönetimleri katıldı.

Başkan Yüksel’den sınavlara hazırlanan öğrencilere destek

Kartal Belediyesi olarak ilerici ve çağdaş eğitimin önemine dikkat çeken Başkan Gökhan Yüksel; ilçedeki tüm okullarda, Lise Giriş Sınavı (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) giren öğrencilere, sınavlarda destek olabilmek adına hazırlık kitaplarının dağıtılacağı müjdesini verdi. Kartal’daki devlet okullarında öğrenim gören öğrencilere toplamda 10 bin hazırlık kitabının dağıtılacağını ifade etti.

“Kartal’daki tüm okulların her alanda yanındayız”

Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasının başında, Okul Aile Birliği yönetimine Kartal Belediyesi’nin eğitim alanında hayata geçirdiği çalışmaların önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin en fazla kreşine sahip ilçe belediyesinin Kartal Belediyesi olduğuna dikkat çeken Başkan Gökhan Yüksel, ilçedeki tüm okullara her alanda destek verildiğini kaydetti.

Kartal Akademi’nin başarı hik â yesi

Kartal Akademi adı altında, Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu’nun ve Mustafa Necati Kız Yurdu’nun hayata geçirildiğine dikkat çeken Başkan Gökhan Yüksel, Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi’nin hizmete açılmasıyla, Kartal Akademi’nin bünyesinde 1500’ye yakın öğrencinin öğrenim göreceğini belirtti. Kartal Akademi’nin bu yıl Türkiye 1’incisi çıkardığını söyleyen Başkan Gökhan Yüksel, öğrencilerin okul hayatına verdikleri desteğin, sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

“Deprem gerçeğini çok ciddiye alıyoruz”

Beş yıllık dönemde, Kartal Belediyesi’nin sosyo-kültürel, altyapı ve üstyapı olmak üzere çok önemli işlere imza attığını ifade eden Başkan Gökhan Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü; “Çok kısa bir sürede, 25 yıllık bir sorun olan su baskını sorunlarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile son verdik. Altyapı sorunlarını halının altına süpürmedik. Yine bu dönem en fazla ağırlık verdiğimiz konulardan biri kentsel dönüşüm sorunu oldu. Çünkü deprem gerçeğini çok ciddiye alıyoruz. Riskli olarak tespit ettiğimiz binaları yıkıyoruz. Bugüne kadar, kentsel dönüşüm çalışmaları sayesinde, 100 binden fazla insanın hanesini yeniledik.”