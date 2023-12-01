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Kanarya ve Kafes Kuşları Festivali başladı

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Kanarya ve Kafes Kuşları Festivali başladı
Kanarya ve Kafes Kuşları Festivali’nin 6’ıncısı 1-3 Aralık tarihleri arasında Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşları birbirinden renkli etkinlik ve festivallerle buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda 1-3 Aralık tarihleri arasında Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde Kanarya ve Kafes Kuşları Festivali’nin 6’ıncısı gerçekleştiriliyor.

Toplam 832 kanaryanın katıldığı festivalde, kanaryalar arası güzellik yarışması yapıldı. 140 farklı kategoride düzenlenen yarışmalarda ilk üçe giren kuş sahiplerine kupaları 3 Aralık Pazar günü verilecek.

Festivalde ayrıca kafes satışı, yem satışı, yemlik ve suluk gibi kafes aksesuarları satışı yapılacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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