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Kağıthane'de geleceğin yazarları yetişecek

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Kağıthane'de geleceğin yazarları yetişecek
Kâğıthane Belediyesi tarafından yazar olmak ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen ilçe sakinleri için ‘Yazarlık Mektebi’ adıyla kurs açılacak. Kurs için kayıtların başladığını duyuran yetkililer talebin yoğun olduğunu belirtti.

Kağıthane Belediyesi, geleceğin yazarlarını yetiştirecek. Kâğıthane’de; yazar olmak ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen ilçe sakinleri için ‘Yazarlık Mektebi’ adıyla kurs açılacak. Kursta Söz ve Yazı İkilemi, Dil Hataları Üzerine Pratikler, Şiirde Öz-Biçim Sorunu, Hece ve Serbest Şiir, Akımlar ve Roman Yazma Teknikleri konularında eğitimler verilecek. Dil ve Edebiyat Dergisi Yayın Yönetmeni Zafer Acar tarafından haftada bir gün verilecek dersler toplamda 24 hafta sürecek.

Yazarlık eğitimine kayıt olmak ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların; belediyenin 444 23 00 numaralı çağrı merkezini arayabileceği belirtildi.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; “İlçemizde genç ve yetişkinlerimiz arasından yazma yeteneği ve potansiyeli olan kişileri tespit edip onlara yeni bir dünyanın kapılarını açmak istiyoruz. Eskiden yabancı dizi ve film ithal eden bir ülkeydik. Birkaç nesil, bizden olmayan yabancı coğrafyaların kültürlerini izleyerek, onlara özenerek yetişti. Bu da toplumumuzda olumsuzluklara yol açtı ama artık durum tersine döndü. Artık dizi ve filmlerimizi, hikayelerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırabiliyoruz. Kendi öz değerlerimizi tanıtabiliyoruz. Bu amaca hizmet etmesi için Yazarlık Mektebi’ni kurduk. Geleceğin yazarlarına şimdiden başarılar diliyorum.” dedi.

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