Kâğıthane Belediyesi'nden Kuaförlere Hediye

Kâğıthane Belediyesi tarafından ilçedeki tüm kuaför, berber ve güzellik salonlarına yeni yıl hediye seti dağıtıldı.

Kâğıthane Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından dağıtılan hediye setinin içerisinde 6 adet havlu, mutfak gereçleri, iş ajandası ve takvim bulunuyor.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de bazı dükkânları gezerek hediye setlerini bizzat kendi teslim edip esnaflarla istişarelerde bulundu. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Öztekin çalışmaların hızlandırılması noktasında talimat verdi.

Hediye setleri için memnuniyetini dile getiren berber ve kuaför esnafı Başkan Öztekin’e teşekkürlerini iletti.