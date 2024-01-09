  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Kâğıthane Belediyesi'nden Kuaförlere Hediye

Kâğıthane Belediyesi'nden Kuaförlere Hediye

Yayınlanma:
Kâğıthane Belediyesi'nden Kuaförlere Hediye
Kâğıthane Belediyesi tarafından ilçedeki tüm kuaför, berber ve güzellik salonlarına yeni yıl hediye seti dağıtıldı.

Kâğıthane Belediyesi tarafından ilçedeki tüm kuaför, berber ve güzellik salonlarına yeni yıl hediye seti dağıtıldı.

Kâğıthane Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından dağıtılan hediye setinin içerisinde 6 adet havlu, mutfak gereçleri, iş ajandası ve takvim bulunuyor.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de bazı dükkânları gezerek hediye setlerini bizzat kendi teslim edip esnaflarla istişarelerde bulundu. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Öztekin çalışmaların hızlandırılması noktasında talimat verdi.

Hediye setleri için memnuniyetini dile getiren berber ve kuaför esnafı Başkan Öztekin’e teşekkürlerini iletti.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
2024 İBB aylık öğrenci akbili ne kadar oldu?
2024 İBB aylık öğrenci akbili ne kadar oldu?
Mahkeme İBB'yi Haklı Buldu
Mahkeme İBB'yi Haklı Buldu
Beylikdüzü'nde 532 kişinin bir işe yerleşmesini sağlandı
Beylikdüzü'nde 532 kişinin bir işe yerleşmesini sağlandı
Ataköy Baruthanesi Restore Edildi
Ataköy Baruthanesi Restore Edildi
İstanbul'da ulaşıma yüzde 28,09'a varan zam yapıldı
İstanbul'da ulaşıma yüzde 28,09'a varan zam yapıldı
İstanbul ve Marmara Bölgesi'ni Bekleyen Soğuk Hava Dalgası ve Kar Yağışı: AKOM'dan Son Dakika Uyarıları
İstanbul ve Marmara Bölgesi'ni Bekleyen Soğuk Hava Dalgası ve Kar Yağışı: AKOM'dan Son Dakika Uyarıları
Kartal Belediye Başkanı Yüksel, 2024 Yılının İlk Muhtarlar Toplantısına Katıldı
Kartal Belediye Başkanı Yüksel, 2024 Yılının İlk Muhtarlar Toplantısına Katıldı
Eyüpsultan'da Can dostlarımıza özel Patili Park ve Pati Kliniği
Eyüpsultan'da Can dostlarımıza özel Patili Park ve Pati Kliniği