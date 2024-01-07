Kâğıthane Belediyesi'nden Amatör Kulüplere Destek

İlçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme desteği Yahya Kemal Spor Tesisi’nde düzenlenen tören ile kulüp yöneticilerine takdim edildi. Kulüplere 1,5 milyon TL’lik malzeme desteği sağlandı. Böylece Kâğıthane Belediyesi’nin son 5 yılda amatör spor kulüplerine sunduğu destek 5 milyon TL’yi aştı.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in ev sahipliğinde; amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla düzenlenen malzeme dağıtım törenine; Kaymakam Niyazi Erten, AK Parti İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Kâğıthane Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Av. Hasan Ferhat Karagöz, Kâğıthane Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ömer Tüfekçi, sporcular ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; “Kâğıthane Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. İlçedeki amatör spor kulüplerimize malzeme desteğinde bulunduk. Amatör spor kulüpleri geleceğe başarılı sporcular yetiştirmek ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, sağlıklı ve iyi bir toplum için doğru yönlendirmek adına çok önemli. Kâğıthane Belediyesi olarak gençlerimize sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.