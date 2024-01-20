İstanbul'un Yeni Metro Hattı: Gayrettepe İstasyonu Yakında Açılıyor

İstanbul, dünya çapında bir metropol olarak gelişmeye devam ediyor ve şehrin ulaşım ağını genişletme konusundaki son gelişmeler arasında, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı öne çıkıyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun son açıklamalarına göre, bu hat çok yakında İstanbulluların hizmetine sunulacak.

İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Önemi

İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı, Türkiye'nin en hızlı metro hattı olma özelliğini taşıyor. Bu hat, İstanbul'un en önemli ulaşım damarlarından biri olarak kabul ediliyor. 22 Ocak 2023'te açılan Kağıthane-İstanbul Havalimanı bölümü ile bu hat, şehrin ulaşım ağında büyük bir rol oynamaya başladı.

Gayrettepe İstasyonu: İstanbul'un Yeni Buluşma Noktası

Bakan Uraloğlu, Gayrettepe istasyonunun açılmasıyla beraber İstanbul'un ulaşım ağının daha da genişleyeceğini belirtti. Bu yeni istasyon, İstanbullulara hızlı ve ekonomik ulaşım sağlayarak, şehrin iki önemli noktasını birbirine bağlayacak. Gayrettepe İstasyonu, aynı zamanda Türkiye'nin en derin metro istasyonu olma özelliğini de taşıyacak.

Hattın Etkileyici Özellikleri ve Rekorları

Bu projenin bir diğer dikkat çekici yönü, Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM'nin (Tünel Boring Makinesi) aynı anda kullanılması oldu. Bu, dünya çapında dikkat çeken bir başarı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, hız rekorları kıran bu hattın, saatte 120 kilometre hızla Türkiye’nin en hızlı metro araçlarına ev sahipliği yapması da planlanıyor.

İstasyonun Etkisi ve Gelecek Planları

Gayrettepe İstasyonu'nun açılması ile İstanbul'un Şişli ve Beşiktaş gibi önemli ilçeleri, Kağıthane ve Eyüp ile direkt metro bağlantısı kazanacak. Bu durum, şehrin ulaşım altyapısını önemli ölçüde iyileştirecek ve İstanbullulara daha hızlı ve güvenli seyahat imkanları sunacak.

"Yılın ilk çeyreğinde 4 projemizin açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Bakanlık olarak İstanbul'da dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, Marmaray'ın Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu proaktif politikanın ve küresel vizyonun en önemli göstergesi ve somut adımlarından biri olduğunu dile getirdi.

Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile halkın hizmetine sunulan metro hatlarının uzunluğunun 127,5 kilometre olduğunu belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda da Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve bir araya geldiğimiz Kağıthane-Gayrettepe metrosu olmak üzere toplam uzunluğu 55,7 kilometre olan 5 ayrı hatta daha İstanbul için çalışıyoruz. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 338,5 kilometreden 394,2 kilometreye yükselecek.

Gururla belirtmek istiyorum ki aralıksız sürdürdüğümüz çalışmaların sonuçlarını da nihayet alıyor ve 2024 yılının ilk çeyreği içerisinde 4 projemizin çalışmalarını tamamlayarak açılışlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu 4 projeyle İstanbullulara yeni 34,2 kilometre raylı sistem hattımız, 18 istasyonla hizmet vermeye başlayacak. Bunlardan ilki bir araya geldiğimiz 3,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı. Ardından 8 istasyonu ile 8,3 kilometre uzunluğundaki Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, 7 istasyonuyla 8,4 kilometre uzunluğundaki Bakırköy-Kirazlı Hattı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'mızın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesimi açacağız."

"İstanbul özelinde hedefimiz İstanbul'u yeniden hizmetle buluşturmak"

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarına işaret ederek, "İstanbullular da Bakanlığımızın projelerini beğeniyor ve yakından takip ediyor. Zaten İstanbul'daki trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak için İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz lazım. İstanbul ulaşım ana planı, İstanbul'un 1100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu noktada da biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak adımlarımızı bu yönde atıyoruz." dedi.

İstanbul'da prestij projeleri başarıyla tamamladıklarını dile getiren Uraloğlu, "Gördüğünüz üzere yenileri de bitiyor ve hizmete başlamak için gün sayıyor. Kimsenin şüphesi olmasın, İstanbul'a hizmet aşkımız asla bitmeyecek ve İstanbul'u geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarımız hız kesmeden devam edecektir. Önümüzde de 31 Mart yerel seçimleri var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, önceki Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum. İstanbul özelinde hedefimiz İstanbul için duraklama dönemine son vererek yeniden hizmetle buluşturmak, muradına kavuşturmak." şeklinde konuştu.

Uraloğlu, hattın test sürüşünü yaptı

Bakan Uraloğlu, açıklamasının ardından İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. Test sürüşü, Gayrettepe ile Kağıthane istasyonu arasında gerçekleştirildi.

Kağıthane istasyonundaki yolcularla sohbet eden Uraloğlu, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda çalışan Çinli mühendisle de fotoğraf çektirdi. Türkçe konuşan mühendis, Bakan Uraloğlu'na "yüzü Çinli gibi görünse de içinin Türk olduğunu ve Müslüman olmayı düşündüğünü" söyledi.