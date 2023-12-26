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İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar dolmaya başladı

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İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar dolmaya başladı
Yaz döneminde kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle kuruma noktasına gelen, İstanbul'a su sağlayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında su seviyesi yükseliyor.

Kasım ve aralıkta bölgede etkili olan yağışlarla Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 48,15, Papuçdere Barajı'nın ise yüzde 26,55'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 58 milyon 5 bin metreküp su toplama kapasitesine sahip, ormanlık alanda bulunan Pabuçdere ile 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere Barajı'nda su seviyesi kuraklık nedeniyle düşmüştü.

Kuruma noktasına gelen Kazandere Barajı'nda mart ayında su seviyesi yüzde 2,93'e, Papuçdere Barajı ise yüzde 7,17'ye kadar gerilemişti.

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