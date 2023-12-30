İstanbul'un En Gözde Belediye Başkanları

İstanbul, Türkiye'nin en hareketli ve en çok konuşulan şehirlerinden biridir. Bu dinamik şehrin en çok dikkat çeken yönlerinden biri de ilçe belediye başkanlarının aktiviteleridir. 2023 yılında, İstanbul'un en çok haber olan ilçe belediye başkanlarının kimler olduğuna dair bir analiz yapalım.

İstanbul'un Zirvedeki Belediye Başkanı: Şadi Yazıcı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 2023 yılında 63 bin 733 haber ile zirvede yer alıyor. Bu başarılı lider, etkileyici projeleri ve yenilikçi yaklaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Yazıcı'nın bu başarısını, onu diğer rakiplerinden ayıran özelliklerle açıklayabiliriz.

Beylikdüzü'nün Yükselen Yıldızı: Mehmet Murat Çalık

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise 54 bin 272 haber ile ikinci sıradaki yerini alıyor. Çalık'ın yönetim anlayışı, Beylikdüzü'nün sosyal ve ekonomik alanda gösterdiği ilerlemeyi net bir şekilde yansıtıyor.

Bağcılar'ın Etkili Lideri: Abdullah Özdemir

Üçüncü sıradaki isim ise Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir. 41 bin 328 haber ile dikkatleri üzerine çeken Özdemir, Bağcılar'ın gelişimine katkıda bulunuyor.

Küçükçekmece ve Üsküdar'ın Başarılı Başkanları

Dördüncü sıradaki Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de performanslarıyla öne çıkan isimler arasında.

Esenyurt'ta Yeni Bir Soluk: Kemal Deniz Bozkurt

Altıncı sırada Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt bulunuyor. Bozkurt, 23 bin 915 haber ile Esenyurt'un gelişiminde önemli bir role sahip.