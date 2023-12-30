İstanbul'da Yılbaşı Tedbirleri: Polis, Jandarma ve Sahil Güvenliği Göreve Hazır

İstanbul, yeni yılı karşılarken alınan geniş çaplı güvenlik önlemleriyle dikkat çekiyor. İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamalarına göre, şehirde yılbaşı gecesi için kapsamlı bir güvenlik planı hazırlandı. Bu plan, polis, jandarma ve sahil güvenlik personelinin etkin görev almasını içeriyor.

Yılbaşı Gecesi Güvenlik Harekatı

Gül'ün belirttiğine göre, yılbaşı gecesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, toplamda 55 bin 556 polis, 5 bin 996 jandarma ve 231 sahil güvenlik personeliyle sahada aktif olarak yer alacak. Bu ekipler, şehrin farklı noktalarında, terör, uyuşturucu, organize suçlar ve kaçak göç gibi asayiş konularında yoğun bir mücadele yürütecekler.

Sağlık ve Acil Durum Hazırlıkları

Yılbaşı döneminde artan sağlık ihtiyaçlarına karşı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de hazırlıklı. Kent genelinde 224 istasyonda konumlanan 1157 sağlık personeli, 112 Acil servis ekipleriyle birlikte hizmet verecek. Bu hazırlıklar, vatandaşların olası sağlık sorunlarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmesini sağlamak için yapılmıştır.

Gıda ve Hijyen Denetimleri

Vali Gül'ün açıklamalarına göre, İstanbul'da yılbaşı gecesi gıda ve hijyen konusunda da sıkı denetimler yapılacak. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanları ve benzeri yerlerde hijyen ve gıda güvenliği konularında denetimler gerçekleştirecek. Bu denetimler, vatandaşların sağlığını korumak ve yılbaşı gecesini güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla planlanmıştır.

Fahiş Fiyat Kontrolleri

Vali Gül, özellikle yılbaşı gibi özel günlerde fahiş fiyatlandırma konusunda yaşanan sıkıntılara da değindi. Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek denetimlerle, yılbaşı döneminde fahiş fiyat uygulamalarına karşı önlemler alınacak. Bu denetimler, vatandaşların ekonomik açıdan mağdur olmamasını ve adil bir ticaret ortamının korunmasını hedefliyor.

Vatandaşlara Çağrı

Vali Gül, yılbaşını huzur içinde geçirebilmek için vatandaşlardan gürültü yapmamaları ve trafiği aksatacak etkinliklerden kaçınmaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. Ayrıca, küçük grupların yaratabileceği olası taşkınlıklara karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

"Emniyetimiz, kolluk kuvvetlerimiz, bütün gücümüzle sahadayız"

Bir gazetecinin, kilise ve sinagoglara eylem hazırlığında olan çok sayıda kişinin gözaltına alındığını hatırlatarak, bununla ilgili ekstra bir önlem alıp almadıklarını sorduğu Gül, terörle mücadelenin "yedi yirmi dört" kesintisiz devam ettiğini, bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Geçen hafta içerisinde operasyonlar yapıldığını hatırlatan Gül, "Bu rutin bir uygulamamız ama biz emniyetimiz, kolluk kuvvetlerimiz, bütün gücümüzle sahadayız. İstihbarat anlamında arkadaşlarımız bize destek veriyor. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ama dediğim gibi terörle mücadele yedi yirmi dört kesintisiz bir çalışma. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef bir terörist kalmayana kadar bu mücadelenin devam edilmesi. Buna istatistik olarak bakmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ve Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca katıldı.