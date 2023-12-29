İstanbul'da su kesintisi 2 ilçede saatlerce su yok!

İstanbul'da su kesintileri devam ediyor İskiden yapılan açıklamaya göre bugünde 2 ilçede saatlerce su kesintisi yapılacak.

29 Aralık Cuma tarihli kesinti programına göre; Esenler ve Tuzla' ya su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor.

İLÇE: ESENLER

ETKİLENEN MAHALLELER: ORUÇREİS MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/12/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 29/12/2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: TUZLA

ETKİLENEN MAHALLELER: AYDINLI MAH

AÇIKLAMA: İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/12/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 29/12/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.