  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. İstanbul'da su kesintisi 2 ilçede saatlerce su yok!

İstanbul'da su kesintisi 2 ilçede saatlerce su yok!

Yayınlanma:
İstanbul'da su kesintisi 2 ilçede saatlerce su yok!
İstanbul'da su kesintileri devam ediyor İskiden yapılan açıklamaya göre bugünde 2 ilçede saatlerce su kesintisi yapılacak.

İstanbul'da su kesintileri devam ediyor İskiden yapılan açıklamaya göre bugünde 2 ilçede saatlerce su kesintisi yapılacak.

29 Aralık Cuma tarihli kesinti programına göre; Esenler ve Tuzla' ya su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor.

İLÇE: ESENLER

ETKİLENEN MAHALLELER: ORUÇREİS MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/12/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 29/12/2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: TUZLA

ETKİLENEN MAHALLELER: AYDINLI MAH

AÇIKLAMA: İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/12/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 29/12/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
İstanbul'da yılbaşı öncesi gıda güvenliğine yönelik denetim
İstanbul'da yılbaşı öncesi gıda güvenliğine yönelik denetim
Eyüpsultan Belediyesi’nin halk oyunları kursuna yoğun ilgi
Eyüpsultan Belediyesi’nin halk oyunları kursuna yoğun ilgi
Küçükçekmece Belediyesi'nden İlkokul Öğrencilerine Beslenme Desteği
Küçükçekmece Belediyesi'nden İlkokul Öğrencilerine Beslenme Desteği
Beylikdüzü'ne Yeni Bir Pazar Daha
Beylikdüzü'ne Yeni Bir Pazar Daha
Maltepeli kadınların el emeği pazarı açıldı
Maltepeli kadınların el emeği pazarı açıldı
İstanbul Camileri adlı kitap Nevmekan Bağlarbaşı'nda tanıttıldı
İstanbul Camileri adlı kitap Nevmekan Bağlarbaşı'nda tanıttıldı
Eyüpsultan’da Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy Anıldı
Eyüpsultan’da Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy Anıldı