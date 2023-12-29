İstanbul'da su kesintisi 2 ilçede saatlerce su yok!
İstanbul'da su kesintileri devam ediyor İskiden yapılan açıklamaya göre bugünde 2 ilçede saatlerce su kesintisi yapılacak.
29 Aralık Cuma tarihli kesinti programına göre; Esenler ve Tuzla' ya su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor.
İLÇE: ESENLER
ETKİLENEN MAHALLELER: ORUÇREİS MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/12/2023
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 29/12/2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: TUZLA
ETKİLENEN MAHALLELER: AYDINLI MAH
AÇIKLAMA: İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/12/2023
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 29/12/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kaynak: