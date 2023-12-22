İstanbul'da Fırtına Alarmı: AKOM'dan Önemli Uyarılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) son meteorolojik değerlendirmelerine göre, İstanbul'da beklenen kuvvetli rüzgarların etkisiyle fırtına alarmı verildi. AKOM, özellikle yarın akşam saatlerine kadar şehirde etkili olacak rüzgarlı hava koşulları konusunda halkı uyarıyor ve olası fırtına tehlikesine karşı önlemlerin alınmasını öneriyor.

Rüzgarın Hızı ve Beklenen Etkileri

AKOM'un tahminlerine göre, rüzgarın Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren batı yönlerden esmeye başlaması ve kuvvetlenerek fırtına seviyesine (50-80 km/saat hız) ulaşması bekleniyor. Bu durum, şehir genelinde ağaç ve direklerin devrilmesi, çatıların ve tabelaların uçması gibi olumsuzluklara yol açabilir.

Sağanak Yağmur ve Alınması Gereken Tedbirler

Fırtınanın getireceği bir diğer etki ise kısa süreli sağanak yağışlar. Bu yağışların, rüzgarın etkisiyle daha da güçlenerek İstanbul'un çeşitli bölgelerinde ani sel baskınlarına neden olabileceği öngörülüyor. AKOM, vatandaşların bu tür olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmalarını, özellikle açık alanlarda dikkatli olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını tavsiye ediyor.

Uzmanların Önerileri ve Önlemler

Meteoroloji uzmanları ve AKOM yetkilileri, fırtına ve şiddetli rüzgar koşullarında alınması gereken önlemler hakkında da bilgi veriyor. Güvenli bir ortamda bulunmanın, dışarı çıkarken ekstra dikkatli olmanın ve özellikle deniz kenarları gibi rüzgarın daha şiddetli hissedildiği yerlerden uzak durmanın önemini vurguluyorlar.