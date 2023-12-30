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İstanbul'da Büyük Çaplı Asayiş Operasyonu: 631 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da Büyük Çaplı Asayiş Operasyonu: 631 Şüpheli Yakalandı
İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olarak her zaman canlı ve hareketli bir yapıya sahiptir. Ancak bu dinamik yapının içinde, asayiş ve güvenlik konuları da büyük önem taşımaktadır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün son gerçekleştirdiği büyük çaplı asayiş uygulaması, bu önemin bir kanıtı niteliğinde.

İstanbul genelindeki 219 farklı noktada yapılan bu kapsamlı uygulama, iki aşamalı bir süreçten oluşuyordu. İlk aşama, 1701 personel ve destekleyici unsurlar olan bir polis helikopteri ile iki deniz botunun katılımıyla gerçekleştirildi. Bu aşamada, şehrin dört bir yanında etkin bir denetim sağlandı.

İkinci aşama ise, 1631 personelin katılımıyla ve daha yoğun bir şekilde, özellikle umuma açık yerlerde devam etti. Bu "Huzur İstanbul" adı verilen operasyon, gece geç saatlere kadar sürdü ve geniş bir denetim ağı oluşturdu.

Operasyonun Sonuçları

Bu etkili uygulama sırasında, 200 bin 462 kişinin genel bilgi taramasından geçirildiği ve aralarında farklı suçlarla ilişkili 631 şüphelinin yakalandığı bilgisi verildi. Ayrıca, yoklama kaçağı olan 150 kişi de bu süreçte ele geçirildi.

Gözaltına alınan toplam 505 zanlının yanı sıra, çeşitli silahlar, uyuşturucu maddeler ve önemli miktarda para ele geçirildi. Bu bulgular, operasyonun ne kadar geniş çaplı ve etkili olduğunu gösteriyor.

Denetimler ve Cezalar

Halka açık 484 yerin denetlendiği bu operasyonda, 12 iş yeri ve 40 şahsa çeşitli işlemler yapıldı ve toplam 24 bin 330 lira para cezası kesildi. Ayrıca, 27 bin 461 araç ve 1460 motosiklet kontrol edildi; bunların 1409'u ve 29 sürücüsüne işlem yapıldı, 8 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülere kesilen toplam ceza miktarı 637 bin 889 lira olarak belirlendi, bu da uygulamanın trafik güvenliği açısından da önemli olduğunu gösteriyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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