İstanbul'da Bahar Havası: Sıcak Günler Kapıda

İstanbul, son birkaç gündür soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındaydı. Ancak İBB'ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nin son verilerine göre, kentte hava koşullarında önemli bir iyileşme bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren soğuk havanın şehri terk etmesi ve sıcaklıkların yavaş yavaş artması öngörülüyor.

Soğuk Havaya Veda

İstanbul'da yaşayanlar, son iki gün içinde düşük sıcaklıklar ve zaman zaman karla karışık yağmurun etkisini hissettiler. Özellikle Silivri ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Ancak AKOM'un raporlarına göre, bu soğuk ve yağışlı dönem sona eriyor.

Sıcaklıkta Artış Beklentisi

Perşembe gününden itibaren İstanbul'da sıcaklık kademeli olarak artacak. Hafta sonuna kadar sıcaklıkların 10 derecenin üzerine çıkması ve 12-13 derece aralığına ulaşması bekleniyor. İstanbul sakinleri, 1 Şubat'a kadar mevsim normallerinin biraz altında seyreden sıcaklıkların, Şubat ayının ilk yarısında normale döneceğini ve hatta mevsim normallerinin 1-3 derece üzerine çıkabileceğini umuyor.

İstanbul'da Bahar Yüzünü Gösteriyor

Soğuk ve yağışlı hava şartlarının ardından İstanbul'da bahar havasının hissedilmesi bekleniyor. Vatandaşlar, güneşli ve ılıman günlerin keyfini çıkaracak. İstanbul'da yaşayanlar ve şehri ziyaret edecek olanlar, daha sıcak hava koşulları için hazırlıklarını yapabilirler.

Önümüzdeki Günlerde Hava Durumu

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu, şehir sakinlerini ve ziyaretçilerini memnun edecek şekilde değişecek. Soğuk ve yağışlı hava yerini güneşli günlere bırakacak, şehirde bahar havası hakim olacak. İstanbul, sıcak ve güzel havalara kavuşacakken, vatandaşların güneşli günlerin tadını çıkarmaları bekleniyor.

Bu dönüşüm, İstanbul'un iklimindeki dinamikleri ve şehrin hava koşullarına uyum sağlama kapasitesini bir kez daha gözler önüne seriyor. İstanbullular, soğuk ve yağışlı günleri geride bırakıp, güneşli ve ılıman hava koşullarının keyfini sürmeye hazır olmalı.