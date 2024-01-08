İstanbul ve Marmara Bölgesi'ni Bekleyen Soğuk Hava Dalgası ve Kar Yağışı: AKOM'dan Son Dakika Uyarıları

İstanbul ve genel olarak Marmara Bölgesi, soğuk ve yağışlı hava koşullarının etkisi altına giriyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan AKOM verileri, İstanbul'un özellikle kuzey ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğini gösteriyor.

Sıcaklık Değerlerinde Büyük Düşüş

AKOM verilerine göre, sıcaklıkların önümüzdeki saatlerde 8-10°C birden düşmesi öngörülüyor. İstanbul'da kış şartlarına geri dönüş yapacak bu değişiklikle birlikte, sağanak yağmur geçişleri de tahmin ediliyor.

İstanbul’da Beklenen Kar Yağışı

Hafta genelinde İstanbul'un kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. 16 Ocak'a kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-5 °C altında olacağı, 17-25 Ocak tarihleri arasında ise normaller civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İBB’nin Kış Hazırlıkları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kışa hazır. Kış şartlarıyla başa çıkma çalışmaları kapsamında yaklaşık 12 bin personel ve 3 binin üzerinde araç ve iş makinesi göreve hazır. İBB depolarında 275 bin ton tuz bulunuyor ve ilçe belediyelerine 60 bin ton tuz dağıtımı planlanıyor. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İBB'nin 4 bin 23 kilometrelik yol ağında 637 müdahale noktasında hazır bekleyecek. Metrobüs güzergahında 44 araç ve iş makinesi, ana arter ve çevre yollarında 44 çekici görev alacak. İBB, trafik kazalarına ve yollardaki sıkıntılara hızlı müdahale için 31 kritik noktada bariyer açma planı yaparken, 170 kürüme aparatlı traktörle köy yollarını açık tutmayı hedefliyor.