İstanbul Ulaşımına Yeni Soluk Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı Hizmete Hazır

İstanbul, ulaşım ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda, şehrin en yeni ulaşım projelerinden biri olan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı, çok yakında hizmete giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın son açıklamalarına göre, bu önemli proje, 29 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi olarak açılacak.

İstanbul'un Ulaşım Haritasını Değiştiren Proje

Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı, İstanbul'un ulaşım ağını daha da güçlendiren kritik bir yatırım olarak öne çıkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun belirttiği üzere, bu yeni metro hattı, şehrin ulaşım dinamiklerini önemli ölçüde iyileştirecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Gayrettepe ve Kağıthane arasındaki mesafe kısalacak ve vatandaşlar çok daha hızlı bir şekilde seyahat edebilecekler.

Teknoloji ve Konfor Bir Arada

Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı, 37,5 kilometre uzunluğa sahip olup, içerisinde modern ve teknolojik altyapı barındıran 9 istasyondan oluşuyor. Hat, özellikle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresini 30 dakikaya indirerek, şehir içi ulaşımda yeni bir dönem başlatıyor. Ayrıca, bu hattın hizmete girmesiyle birlikte, İstanbul'un farklı bölgelerinden havalimanına ulaşım daha da kolaylaşacak.

Mimari ve Teknik Detaylar

Gayrettepe İstasyonu, 72 metre derinliğiyle projenin en dikkat çekici noktalarından biri. Bu istasyon, 66 bin 577 metreküp beton kullanılarak inşa edilmiş ve 22 bin 824 metrekarelik kapalı alana sahip. İstasyon, 32 yürüyen merdiven ve 8 asansörle donatılarak, yolcuların konforu ve erişilebilirliği en üst düzeye çıkarılmış.

İstanbul'a Değer Katan Proje

Bu yeni metro hattı, sadece ulaşım kolaylığı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda İstanbul'un mimari ve kültürel dokusuna da katkıda bulunuyor. İstasyonlar, modern mimarileriyle şehrin siluetine yeni bir soluk getiriyor. Ayrıca, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın hizmete girmesiyle, İstanbul Havalimanı'na ulaşım daha da entegre bir hale gelecek. Metrobüs ve M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattıyla bağlantılı olarak çalışacak olan bu yeni hattın, İstanbul'un ulaşım ağında stratejik bir rol oynaması bekleniyor.

İstanbul'un sürekli gelişen ulaşım ağına yeni bir halka ekleyen Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı, hem yerel halkın hem de şehri ziyaret eden turistlerin hayatını kolaylaştıracak. Bu proje, şehrin trafik sorununa çözüm getirirken, aynı zamanda çevreci ve sürdürülebilir ulaşım anlayışını da destekliyor. 29 Ocak'ta gerçekleşecek olan açılış, İstanbul'un ulaşım tarihinde yeni bir sayfa açacak ve şehrin dünya çapında ulaşım altyapısında öncü şehirler arasındaki yerini pekiştirecek.

"Projede 10 tünel delme makinası aynı anda kullanıldı"

Uraloğlu, hattın, "en"lerin ve "ilk"lerin projesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İlk olarak, 37,5 kilometreyle tek parça ihale edilen en uzun metro oldu. Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 tünel delme makinesi aynı anda kullanıldı. Çok başarılı şekilde icra edilen kazı operasyonlarında gösterilen özen, bu çaptaki makineler arasındaki kazı hızında dünya rekorlarını doğurdu. Tünel delme makinesi ilerlemelerinde, günde 64,5, haftada 333 ve ayda 1233 metreyle kazı rekorları kırdık. Saatte 120 kilometre hızla Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılıyor. Yine ilk defa yerli ve milli imkanlarla Bakanlığımızca desteklenen bir projeyle ASELSAN'la işbirliği içinde TÜBİTAK tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini bu metro hattımızda kullandık."

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 34 kilometre uzunluğundaki "Kağıthane-İstanbul Havalimanı" kesiminin açılışını bir yıl önce gerçekleştirdiklerini anımsatan Uraloğlu, hatla, geçen yıl günde 112 seferle 8 istasyonda hizmet vererek 5,15 milyon yolcu taşındığına işaret etti.