İstanbul Turizminde Rekor Artış: 2023 Yılında Turist Sayısında Gözle Görülür Yükseliş

İstanbul, dünya çapında popüler bir turizm destinasyonu olmaya devam ediyor. 2023 yılının ilk 11 ayında, İstanbul'a gelen yabancı turist sayısında %9'luk bir artış yaşandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre, bu dönemde şehri 16 milyon 51 bin 324 yabancı turist ziyaret etti. Bu, 2022'nin aynı dönemine göre 1 milyon 336 bin 850 kişilik bir artışa işaret ediyor.

İstanbul'un Turist Çekim Merkezleri

İstanbul, kasım ayında 1 milyon 288 bin 610 yabancı turisti ağırladı. Ancak bu sayı, 2022'nin kasım ayına göre %4'lük bir azalış gösteriyor. Hava ve deniz yolu tercihleri incelendiğinde, hava yoluyla gelen turist sayısında %6'lık bir düşüş yaşanırken, deniz yoluyla gelenlerin sayısında %131'lik bir artış görülüyor.

Hava Yolu İle Gelen Turistler

İstanbul'a hava yoluyla gelen turistlerin çoğunluğu İstanbul Havalimanı'nı tercih ediyor. Tuzla, Karaköy, Sarayburnu, Zeytinburnu, Ambarlı, Haydarpaşa ve Pendik limanları da deniz yoluyla gelen ziyaretçiler için önemli noktalar arasında yer alıyor.

İstanbul'u Ziyaret Eden Ülkeler

Kente gelen turistler arasında Ruslar %10,53 ile ilk sırada yer alıyor. Ardından Almanlar %6,97, İranlılar %6,89, Amerikalılar %4,78, İngilizler %3,99 ve Suudi Arabistanlılar %3,76 ile geliyor. Fransa, İtalya, Özbekistan, Azerbaycan, Irak, Kazakistan, Hollanda, Cezayir, Çin, İspanya, Hindistan, Romanya ve Fas'tan gelen ziyaretçiler de İstanbul turizminin önemli bir parçası.

Tarihsel Perspektif

2019'un kasım ayında İstanbul'u 1 milyon 88 bin 372, 2020'nin kasımında 439 bin 920 ve 2021'in kasımında ise 997 bin 620 turist ziyaret etmişti. Geçen kasım ayında ise 195 farklı ülkeden turistler İstanbul'u ziyaret etti. Bu veriler, İstanbul'un her geçen yıl daha fazla turist çektiğini ve global turizmde önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor.