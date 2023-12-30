İstanbul Seçim Anketi Sonuçları Açıklandı: İşte Partilerin ve Adayların Aldığı Oy Oranları ve Beklenmedik Sürprizler!

İstanbul seçimleri Türkiye'nin siyasi geleceği için daima kritik bir dönemeç olmuştur. Sonar Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, bu önemli dönemin nabzını tutan son anketiyle gündeme geldi. "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar, siyasi sahnede dengeleri sorgulatıyor.

İstanbul'da Kim Önde? Partiler ve Adaylar

Son seçim tahminlerinde başarılı bir grafik çizen Sonar Araştırma, İstanbul seçimleri öncesinde bir anket gerçekleştirdi. Ankete göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayının öne çıktığı merak konusu. CHP ve AK Parti'nin adayları arasındaki yarış kıyasıya devam ederken, diğer partilerin durumu da dikkat çekiyor.

Anket Sonuçlarına Genel Bakış

Anket sonuçları, İstanbul'daki seçmenin nabzını tutuyor. CHP adayının yüzde 41.1 ile önde olduğu görülüyor. AK Parti adayı ise yüzde 39.6 ile takip ediyor. Diğer partilerin adayları ve kararsız seçmenlerin dağılımı da sonuçları etkileyen faktörler arasında.

Ekrem İmamoğlu'nun İnanılmaz Başarısı

Anketin dikkat çeken bir diğer yönü ise Ekrem İmamoğlu'na olan destek. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 31'i İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istiyor. Bu oran, İmamoğlu'nun siyasi yükselişini ve popülaritesini gözler önüne seriyor.

Diğer Adayların Performansı

Ankette yer alan diğer adayların performansı da incelendiğinde, Murat Kurum ve diğer adayların aldıkları oy oranları dikkat çekiyor. Bu oranlar, seçim yarışının ne kadar çekişmeli geçeceğinin göstergesi.

Sonuçların Siyasi Yansımaları

Bu anket sonuçları, İstanbul seçimlerinin sadece yerel değil, aynı zamanda ulusal siyaset üzerinde de önemli etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Partilerin ve adayların aldığı oy oranları, Türkiye'nin siyasi haritasında önemli değişikliklere işaret ediyor.

İstanbul'un Geleceği ve Seçmenin Tercihi

İstanbul seçimlerinin sonuçları, şehrin geleceği üzerinde belirleyici olacak. Seçmenin tercihleri, İstanbul'un yönetim şeklini ve siyasi dengeleri etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Sonuç olarak, Hakan Bayrakçı ve Sonar Araştırma'nın yaptığı bu anket, İstanbul seçimleri için bir termometre işlevi görüyor. Partilerin ve adayların durumunu net bir şekilde ortaya koyan bu araştırma, İstanbul'un siyasi geleceği için önemli ipuçları veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için partilerin oy oranları

Adayın Partisi Oy Oranı (%) CHP Adayı 41.1 AK Parti Adayı 39.6 DEM Parti Adayı 4.8 MHP Adayı 3.7 İYİ Parti Adayı 3.2 Diğer 7.6

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için adayların oy oranları