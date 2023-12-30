  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. İstanbul Seçim Anketi Sonuçları Açıklandı: İşte Partilerin ve Adayların Aldığı Oy Oranları ve Beklenmedik Sürprizler!

İstanbul Seçim Anketi Sonuçları Açıklandı: İşte Partilerin ve Adayların Aldığı Oy Oranları ve Beklenmedik Sürprizler!

Yayınlanma:
İstanbul Seçim Anketi Sonuçları Açıklandı: İşte Partilerin ve Adayların Aldığı Oy Oranları ve Beklenmedik Sürprizler!
İstanbul seçimleri Türkiye'nin siyasi geleceği için daima kritik bir dönemeç olmuştur. Sonar Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, bu önemli dönemin nabzını tutan son anketiyle gündeme geldi. "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar, siyasi sahnede dengeleri sorgulatıyor.

İstanbul seçimleri Türkiye'nin siyasi geleceği için daima kritik bir dönemeç olmuştur. Sonar Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, bu önemli dönemin nabzını tutan son anketiyle gündeme geldi. "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar, siyasi sahnede dengeleri sorgulatıyor.

İstanbul'da Kim Önde? Partiler ve Adaylar

Son seçim tahminlerinde başarılı bir grafik çizen Sonar Araştırma, İstanbul seçimleri öncesinde bir anket gerçekleştirdi. Ankete göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayının öne çıktığı merak konusu. CHP ve AK Parti'nin adayları arasındaki yarış kıyasıya devam ederken, diğer partilerin durumu da dikkat çekiyor.

Anket Sonuçlarına Genel Bakış

Anket sonuçları, İstanbul'daki seçmenin nabzını tutuyor. CHP adayının yüzde 41.1 ile önde olduğu görülüyor. AK Parti adayı ise yüzde 39.6 ile takip ediyor. Diğer partilerin adayları ve kararsız seçmenlerin dağılımı da sonuçları etkileyen faktörler arasında.

Ekrem İmamoğlu'nun İnanılmaz Başarısı

Anketin dikkat çeken bir diğer yönü ise Ekrem İmamoğlu'na olan destek. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 31'i İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istiyor. Bu oran, İmamoğlu'nun siyasi yükselişini ve popülaritesini gözler önüne seriyor.

Diğer Adayların Performansı

Ankette yer alan diğer adayların performansı da incelendiğinde, Murat Kurum ve diğer adayların aldıkları oy oranları dikkat çekiyor. Bu oranlar, seçim yarışının ne kadar çekişmeli geçeceğinin göstergesi.

Sonuçların Siyasi Yansımaları

Bu anket sonuçları, İstanbul seçimlerinin sadece yerel değil, aynı zamanda ulusal siyaset üzerinde de önemli etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Partilerin ve adayların aldığı oy oranları, Türkiye'nin siyasi haritasında önemli değişikliklere işaret ediyor.

İstanbul'un Geleceği ve Seçmenin Tercihi

İstanbul seçimlerinin sonuçları, şehrin geleceği üzerinde belirleyici olacak. Seçmenin tercihleri, İstanbul'un yönetim şeklini ve siyasi dengeleri etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Sonuç olarak, Hakan Bayrakçı ve Sonar Araştırma'nın yaptığı bu anket, İstanbul seçimleri için bir termometre işlevi görüyor. Partilerin ve adayların durumunu net bir şekilde ortaya koyan bu araştırma, İstanbul'un siyasi geleceği için önemli ipuçları veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için partilerin oy oranları

Adayın PartisiOy Oranı (%)
CHP Adayı41.1
AK Parti Adayı39.6
DEM Parti Adayı4.8
MHP Adayı3.7
İYİ Parti Adayı3.2
Diğer7.6

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için adayların oy oranları

Adayın İsmiOy Oranı (%)
Ekrem İmamoğlu31.0
Murat Kurum6.7
Adaylara Bağlı4.4
AK Parti Adayı4.1
Kararsızım1.9
Hiç Kimseyi1.8
Tevfik Göksu1.6
Ali Yerlikaya0.8
Diğer3.8

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
İmamoğlu: Öyle kafasını kuma sokan asla olmayacağız
İmamoğlu: Öyle kafasını kuma sokan asla olmayacağız
İstanbul'un En Gözde Belediye Başkanları
İstanbul'un En Gözde Belediye Başkanları
İstanbul'da Yılbaşı Tedbirleri: Polis, Jandarma ve Sahil Güvenliği Göreve Hazır
İstanbul'da Yılbaşı Tedbirleri: Polis, Jandarma ve Sahil Güvenliği Göreve Hazır
İBB Duyurdu: İstanbul’da Yılbaşı Gecesi Ulaşım Hizmetleri ve Ücretsiz Seyahat Fırsatları!
İBB Duyurdu: İstanbul’da Yılbaşı Gecesi Ulaşım Hizmetleri ve Ücretsiz Seyahat Fırsatları!
İstanbul'da Büyük Çaplı Asayiş Operasyonu: 631 Şüpheli Yakalandı
İstanbul'da Büyük Çaplı Asayiş Operasyonu: 631 Şüpheli Yakalandı
Metro İstanbul 2023’te 831 milyon yolcu taşıdı
Metro İstanbul 2023’te 831 milyon yolcu taşıdı
İstanbul'da yılbaşı öncesi gıda güvenliğine yönelik denetim
İstanbul'da yılbaşı öncesi gıda güvenliğine yönelik denetim