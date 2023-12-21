İstanbul Lale Vakfı İstanbul’da Lale Soğanı Ekimlerine Devam Ediyor
Yayınlanma:
Kış boyunca toprak altında gizlenecek olan laleler, bahar gelince serpilecek ve rengarenk görüntüsüyle İstanbullulara seyrine doyum olmaz anlar yaşatacak. İstanbul Lale Vakfı, Fatih Millet Parkı’nda dikime başladığı lale soğanı dikimine Nakkaştepe Millet Bahçesi ile devam etti.
İstanbul Lale Vakfı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar’daki okulların öğrencileri ile birlikte Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde lale soğanı dikimine başladı. Nakkaştepe’ye dikilecek 120 bin lale soğanı Mart ve Nisan aylarında filizlenerek baharın müjdecisi olacaklar.
İstanbul Lale Vakfı tarafından lale soğanı ekimleri Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ilçelerinde de devam edecek.
İstanbul