İstanbul Camileri adlı kitap Nevmekan Bağlarbaşı'nda tanıttıldı

Üsküdar Belediyesi, şehir kültürüne büyük katkı sağlayacak İbrahim Hilmi Tanışık’ın 1931-1966 yılları arasında kaleme alıp fotoğrafladığı 778 camiye dair notlarını içeren, İstanbul’un tarihini ve kültürel mirasını yansıtan “İstanbul Camileri” adlı kitap Nevmekan Bağlarbaşı'nda tanıttı. Bu değerli kitabın yanı sıra eserin içinde yer alan orijinal fotoğraf ve dokümanlar da sergilendi. Kokteyl ile başlayan kitap tanıtım gecesine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra İstanbul il Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, yazar, şair ve akademisyen Beşir Ayvazoğlu ile kitabın editörü Fatih Dalgalı ve Üsküdarlılar katıldı.

Türkmen: “İstanbul’un camilerini anlatan değerli bir eser”

Kitap tanıtım gecesinde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, on yıllar süren çalışmayı kitap haline getirmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi:

"Bugün bu mütevazi salonda aslında hep birlikte tarihe tanıklık ediyoruz. Merhum İbrahim Hilmi Tanışık bey, aslında ismi çok da herkesin bildiği bir isim değil. Ama tarihimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin görünmez kahramanlarından birisi. Osmanlının son dönemleriyle cumhuriyetin ilk yıllarında doğmuş büyümüş, eğitim almış değerli bir şahsiyet. Bu nesil, öyle önemli bir nesil ki, hem Osmanlı, hem Cumhuriyet dönemini birbirine bağlayan çok önemli vazifeler icra etmişler. Tarihimiz açısından kültürümüz açısından değerlerimiz açısından köprü vazifesi görmüşlerdir. işte onlardan bir tanesi de. Merhum İbrahim Hilmi Tanışık beyefendidir. Kitap O'nun eseridir. Sizlere tanıtacağımız eserin ilk cildini 1930'larda ikinci cildini 1960'larda hazırlamış. Ama ne yazık ki bu güzel eseri kitaplaştırmaya imkan bulunamamış belirli bir sebeplerle. Benim de içimde bir ukde idi. Bir gün acaba şu İstanbul camileri ile ilgili bir çalışma yapabilir miyiz diye? Bir gün arkadaşlarım çıktı geldi dediler ki başkanım size güzel bir haberimiz var. Nedir o haber? İbrahim beyin torunu Akın Kurtoğlu; kendileri bir şekilde arkadaşlarımızla bağ kurmuş. Ve benim dedemin böyle bir eseri var. Böyle bir çalışması var. Bunu yapsa yapsa ancak Üsküdar Belediyesi yapar diyerek ‘bu eseri bu çalışmayı sizler kitap haline getirmek isterseniz size verebiliriz’ diye torunu bize ulaşmış. huzurlarınıza kendilerine teşekkür ediyorum. Onun sayesinde çok önemli bir tarihi değeri ortaya çıkarmış oluyoruz. Önemli bir hizmet, önemli bir kültür hizmeti.. Bugün siz kıymetli dostlarımızla bu işin gönüllüleriyle, sevdalılarıyla buluşmuş oluyor. 2 çiftlik bir eser toplamda. 778 adet İstanbul'daki camilerle ilgili bir çalışma ilk cildi 400 küsur cami, ikinci ciltte biraz daha az ama toplamda 778 cami ile ilgili bilgiler var. Çoğu ile ilgili fotoğraflar var. Aslına uygun bir şekilde hazırlanmış güzel bir çalışma oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. “

Türkmen: “Üsküdar’daki tüm tarihi camileri restore ediyoruz”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuşmasında Üsküdar ilçesindeki diğer restorasyon çalışmalarına da değindi, “tarihimize sahip çıkıyoruz” dedi.

“Kitap, aile arşivinden çıkarak artık toplum hizmetine araştırmacıların, tarihçilerin, öğrencilerin, gençlerin hizmetine sunulan bir çalışmaya dönüştü. Üsküdar Belediyesi olarak özellikle son 10 yılda Üsküdar'da neredeyse restore etmediğimiz tarihi eser kalmadı diyebiliriz. Son yaptığımız çalışmalarla inşallah Üsküdar’ımızda 116 tane caminin restorasyonunu seçimlere kadar tamamlamış olacağız. Camilerimizin bir kısmının mülkiyeti Üsküdar belediyesine ait.. Bir kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait.. Bir kısmı vakıflara, bir kısmı da Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait. Ama bu camilerimiz kime ait olursa olsun hepsi bize ait. Hepsi bize ecdat yadigarı, hepsinin restorasyonunu tamamlıyoruz. Bugünlerde eğer Üsküdar sokaklarında gezerken bir şantiye alanı gördüğünüzde bilin ki onlar tarihi camilerimizin ve çeşmelerimizin, hazirelerimizin restorasyonudur. Restorasyonları tamamlamak suretiyle onlara yeni bir ömür katarak medeniyetimizin bu değerlerini ayakta tutmaya devam etmiş olacağız.”

Konuşmalarından ardından tanıtıma katılan davetliler İstanbul’un Camileri kitabından yer alan orijinal fotoğraf ve dokümanların yer aldığı sergiyi birlikte gezdiler.