İSMEK Kayıları Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yeni vizyonuyla yoluna devam eden Enstitü İstanbul İSMEK,

2023-2024 döneminde 39 ilçede 16’sı uzmanlık okulu olmak üzere toplam 150 merkezde İstanbullulara nitelikli eğitim hizmeti veriyor.

4 ANA DAL VE 23 ALANDA ÜCRETSİZ EĞİTİM

Eğitim içerikleri İstanbulluların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hazırlanan Enstitü İstanbul İSMEK, bilişim teknolojilerinden sahne ve gösteri sanatlarına, gastronomi ve mutfak sanatlarından kişisel gelişime kadar pek çok alanda İstanbullulara ücretsiz eğitim fırsatı sunuyor. 2023-2024 döneminde eğitimlerine “Teknik Tasarım”, “Medya ve İletişim” ve “Dekoratif El Ürünleri Yapımı” olmak üzere üç yeni alan daha ekleyen Enstitü İstanbul İSMEK, halen toplam 4 ana dalda ve 23 alanda 1000’in üzerinde programda İstanbullulara eğitim veriyor.

Yeni eğitim programlarından bazıları şöyle;

Arduino ile Nesnelerin İnterneti, Dantel Anglez Yapımı: İleri Dekoratif Tasarımlar, Herkes için Canva (Canva'ya Giriş), İğne Oyası Temel Teknikler: Çiçek Yapımı, İnsan Kaynaklarında Süreç Yönetimi, Örme ve Düğümlü Takı Yapımı Atölyesi, Deri Cüzdan Yapımı Atölyesi, 3Ds Max ile Ürün Modelleme (V-Ray), Sanatsal Mozaik İleri Seviye Uygulamalar, Türk İşaret Dili Temel Seviye Konuşma Atölyesi, Punch Nakışı, Modern Nakış Teknikleri ile Kıyafet Süsleme, Ekşi Mayalı Ekmek Yapımı Teknikleri, Bilgisayarlı Modelistlik (Gerber), MikroFly ile Ön Muhasebe İşlemleri, Sınıf Yönetimi Atölyesi (Okul Öncesi), Kışa Hazırlık Atölyesi, Meyve ve Sebzede İyi Tarım Uygulamaları

EĞİTİM DESTEKLİ İSTİHDAM PROJELERİ

Mesleki eğitimlere ağırlık veren Enstitü İstanbul İSMEK, Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO) iş birliği ile istihdam odaklı yeni projelere imza atmaya da devam ediyor. Enstitü İstanbul İSMEK ve Bölgesel İstihdam Ofisi’nin (BİO) geliştirdiği ve sektör temsilcilerinin de dahil olduğu istihdam projeleri ile İstanbulluların iş gücüne katılmalarına destek veriliyor. Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV), Enstitü İstanbul İSMEK, Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), İSTTELKOM ve Bilgi Birikim Sistemleri AŞ (BSS), İstanbul Eczacı Odası, 2023-2024 eğitim döneminde yapılan iş birlikleri arasında yer alıyor.

Enstitü İstanbul İSMEK son olarak, BAKTAD iş birliği ve İTO desteği “Kadınlar Arası Ev Baklavası Yarışması” düzenledi. Yarışmanın birincisine Yarışmanın birincisine ödül olarak tam altın hediye edilirken, aynı zamanda istihdam imkanı da verildi.

BAŞVURULAR YIL BOYUNCA DEVAM EDİYOR

Enstitü İstanbul İSMEK’te, 2023-2024 eğitim dönemi için başvuruların başladığı 4 Eylül’den bugüne kadar 221 bin 341’i yüz yüze, 274 bin 199 bini uzaktan olmak üzere toplam 495 bin 540 kişi başvuruda bulundu. 86 bin 886 katılımcı yüz yüze, 272 bin 801 katılımcı da uzaktan olmak üzere toplam 359.687 katılımcı halen eğitimlerden faydalanıyor. Enstitü İstanbul İSMEK’te eğitimlere başvurular yıl boyu devam ediyor. Başvurular, http://m. istanbulsenin.istanbul/eii ile https://enstitu.ibb. istanbul/portal/default.aspx üzerinden yapılıyor.