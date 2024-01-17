İmamoğlu: Milletimize bunları şikayet edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayımlandı. İBB’nin projesini tamamlayıp onay aldığı, finansmanını sağladığı Eyüpsultan – Bayrampaşa Tramvay Hattı ile Sefaköy – Beylikdüzü – TÜYAP Metro Hattı toplu ulaşım projelerine yatırım programında yer verilmedi. Karara tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “ Sanki bir lütufmuş gibi. Ayıp ! Bir mürekkep, bir kalem. İmza atacaklar. İnanın var ya, devletin kaydına alıyor sizi yani. Başka hiçbir katkısı yok. Bizim alacağımız krediye bir kefaleti yok. Ya da bir katkıları yok. Bir onay, yatırım planını almak. Ben şunu söyleyeyim. Eninde sonunda verecekler. Vermek zorundalar. Milletini cezalandıranı millet sevmez. Bu milleti. Cezalandırıyorlar. Ben Eyüpsultan'da, Bayrampaşa'da, Beylikdüzü'nde, Avcılar'da, Büyükçekmece'de, Başakşehir'de, Küçükçekmece'de hatta Bakırköy'de hatta Bahçelievler'de, gideceğim milletimize bunları şikayet edeceğim”dedi.

GEREKLİ İMZA ATILMADI

Tüm teknik raporları ve projeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından onaylanan, Eyüpsultan – Bayrampaşa Tramvay Hattı ile Sefaköy – Beylikdüzü – TÜYAP Metro Hattı projelerine başlanabilmesi için gerekli olan imza atılmadı. İki önemli toplu ulaşım projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı 2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer bulamadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı devam eden Pendik- Kaynarca-Fevziçakmak Metro Hattı’nda incelemelerde bulunduktan sonra Pendik istasyonunda Cumhurbaşkanlığı kararını gazetecilere değerlendirdi. İBB’nin iki önemli raylı sistem yatırımının 2024 Yılı Yatırım Programına alınmamasına tepki gösteren İmamoğlu şunları söyledi:

“BİR MÜREKKEP, BİR KALEM”

Bu onay işinde bizi bazen bir yıl, bazen iki yıl, bazen iki buçuk yıl beklettiler. Sanki bir lütufmuş gibi. Ya ayıp. Bir mürekkep, bir kalem. Bakın tekrar söylüyorum. Bir mürekkep bir kalem. İmza atacaklar. Dün konuşma yaptım. Dedim ki İSKİ ile ilgili Üsküdar'da yaptığımız temel atma töreninde, ‘bakın’ dedim yatırım planını açıklayacaklar. Lütfen iki önemli konumuz var orada. Bayrampaşa Eyüpsultan tramvay hattımız. Aynı zamanda Sefaköy, Beylikdüzü metro hattımız. Bakın bunların kaynağı hazır. Bunların yurt dışından temin ettiğimiz uygun ve uzun vadeli kredisi hazır. Bir tek ne biliyor musunuz? Yatırım planla alınması demenin anlamını bilsin de vatandaşlarımız. İnanın var ya, devletin kaydına alıyor sizi yani. Başka hiçbir katkısı yok. Bizim alacağımız krediye bir kefaleti yok. Ya da bir katkıları yok. Bir onay, yatırım planını almak. Ben şunu söyleyeyim. Eninde sonunda verecekler. Vermek zorundalar. Milletini cezalandıranı, millet sevmez. Bu milleti cezalandırıyorlar. Ben Eyüpsultan'da, Bayrampaşa'da, Beylikdüzü'nde, Avcılar'da, Büyükçekmece'de, Başakşehir'de, Küçükçekmece'de hatta Bakırköy'de hatta Bahçelievler'de, gideceğim milletimize bunları şikayet edeceğim.

“İSTANBUL HALKINA BORÇLARI VAR”

Bu millet kendisine verilecek hizmeti engelleyeni sevmez. Sevmez ! Onun için dün bunu yatırım planına almayan insanların, İstanbul halkına borçları var. Ben bizzat Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na bunu özenli bir biçimde telefonda ilettim. Kendisine bunun uzunca da, ne kadar önemli olduğunu, hangi kuruluşlardan kredilerinin temin edildiğini, ön protokollerinin yapıldığını, ne kadar milyon insana hizmet edeceğini, yazıyla da bildirdim. Hem sözlü hem yazılı. Bunun ne kadar önemli olduğunu anlattım. Neredeyse 1.5 ay önce. Şimdi bunun onayı, yani bir yatırım planının alınmaması. Ya listeye ekliyorsunuz. Listenin altına iki satır daha ekliyorsunuz. Çok acı bir durum.

“SANDIKTA KARŞILIĞINI BULACAK”

Bunlar seçim için her şey mübahtır anlayışının, böyle en fanatik bireyleri.Ama tekrar söylüyorum. Bugüne kadar bunları olsun diye de anlatmıyorum. Bunlar öyle bir domino taşı gibi çözülecek ki, göreceksiniz. 16 milyon insanımızın baskın kuvveti, iradesine set vurulamaz. Hem sandıkta karşılığını bulacak. O sandıktan çıkan o gücün de karşısında bütün bu çektirilen sıkıntıları, bilmem zulümleri tam tersine hak etmek zorunda kalacaklar. Ben bu tutum ve tavırdan dolayı, kim buna mani oluyorsa kınıyorum. İstanbul halkı adına kınıyorum. Bu yanlışı düzeltmeleri için de acilen çağrı yapıyorum. Bırakın İstanbul'un Sefaköy'den başlayıp Beylikdüzü'ne giden, hem metrobüs hattını hafifleten, hem metroyla beraber İstanbul'un batısını bütün İstanbul'a bağlayan, hem de Eyüpsultan'dan geçen tramvayımızın bir devamı gibi düşüneceğimiz Eyüpsultan'ı Bayrampaşa'ya bağlayalım. O güzel yolculuğa onları da eklemlendireceğimiz Bayrampaşa halkının ve Eyüpsultan'ın özellikle Bayrampaşa'ya yakın kısımdaki halkını bu hizmetten mağdur etmeyin diyerek şikayetimi yapıyorum.

ALPKÖKİN: 4 KEZ BAŞVURDUK, 4’Ü DE KABUL EDİLMEDİ

2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararında yer bulabilmek için mahalli idarelere getirilen ‘yatırımların dış kredi ile finanse şartını’ yerine getirdikleri halde İBB’nin iki önemli toplu taşıma projesine başlanamasının kendilerini üzdüğünü söyleyen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç.Dr. Pelin Alpkökin, “Yerel idarelerin yurt dışı kredisi kullanabilmesi için bu projelerin kamu yatırım programlarında gösterilmesi gerekiyor. Aslında sadece bir liste. Dört kere başvuruda bulunduk. Dördünde de kamu yatırım programına alınmadı. Bu tip projeler uluslararası kredilerle yapılan projeler. Dolayısıyla biz bunu krediyle yapmak istiyoruz. O yüzden de kamu yatırım programına alınması İstanbul adına da finansal açıdan da en doğrusu. Ama ne yazık ki alınmadı, bizi üzdü”diye konuştu.

EYÜPSULTAN – BAYRAMPAŞA TRAMVAY HATTI HAKKINDA

Günde 40 bin yolcu taşıyacak, 3.2 km uzunluğunda ve 5 istasyondan oluşan Eyüpsultan – Bayrampaşa Tramvay Hattı projesi Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’na entegre olarak planlandı. Araç alımı tamamlanan hat, Feshane ile Bayrampaşa’yı birbirine bağlayacak. 07.01.2019 tarihinde ÇED Belgesi alınan projenin tüm teknik raporları ve projeleri T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından 22.02.2023 tarihinde onaylandı.

Hattın yapımında ihtiyaç duyulan yaklaşık 100 Milyon Euro’luk finansın sağlanması için uluslararası kredi kuruluşları ile görüşmeler yapıldı. Bakanlık onayı sonrası projenin 2024 Kamu Yatırım Programına dahil edilmesi için başvuru yapıldı.

SEFAKÖY – BEYLİKDÜZÜ - TÜYAP METRO HATTI HAKKINDA

Raylı sistemi erişimi olmayan yaklaşık 3,5 milyon İstanbulluyu ilgilendiren proje, İstanbul’un batı ilçelerini metro ile buluşturacak. 03.05.2021 tarihinde hattın finansmanı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile İBB arasında Yeşil Şehir Aksiyon Planı (GCAP) mutabakatı imzalandı. Hattın geçerliliğini yitiren projeleri ve fizibilite raporu yeniden hazırlanarak T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün onayına sunuldu. Proje 19.07.2022’de onay aldı. 5.09.2022 tarihinde de ÇED Raporu alındı. Bakanlık onayını takiben, yaklaşık 1 yılı aşan süreç içinde 2022, 2023’de Kamu Yatırım Programı’na alınması için 3 kez başvuruldu yapıldı. Ancak olumlu yanıt alınamadı. 4’üncü başvuru da bu yıl yapıldı. Ancak yine Kamu Yatırım Programı’na alınmadı.

12 BİN 041 PROJEYE YER VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2024 Yılı Yatırım Programında 3 bin 799 adedi ana proje olmak üzere 12 bin 041 projeye yer aldı. Projeler için toplam 1.006,9 milyar TL ödenek tahsis edildi. İBB’nin iki önemli projesine bu ödenek içinde yer verilmedi.