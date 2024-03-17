İmamoğlu: Bu nasıl kentsel dönüşüm?

Anadolu yakasının trafiğini rahatlatacak, “D-100 Karayolu Uzunçayır Kavşağı”; CHP Genel Başkan Yardımcıları Volkan Demir, Suat Özçağdaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş ve CHP Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağ’ın katılımlarıyla hizmete açıldı. Dr. Dilek Kaya İmamoğlu da açılışta eşi İmamoğlu’nu yalnız bırakmadı. İmamoğlu, kavşağın Üsküdar Ünalan Mahallesi Uzunçayır Metrobüs Durağı girişine yakın bir noktasından canlı yayınla, kente soluk aldıracak hizmeti kamuoyuna tanıttı. Arkasına, kavşakta çalışan İBB emekçilerini alan İmamoğlu, “Altunizade'den Kadıköy istikametine, yani Söğütlüçeşme'ye doğru giderken, bu kavşaktan batıya doğru Harem'e ya da Avrasya Tüneli'ne, doğuya doğru da Göztepe, Bostancı istikametine ve D100'e dönüşe olanak sağlayacak. Güneydoğusunda bu kavşağın, bir Fikirtepe manzarası görürsünüz. Tam tersi bölüm Hasanpaşa'dır. Bir taraf Acıbadem'dir kuzeybatısı. Aynı şekilde kuzeydoğusunda da Ünalan Mahallesi'ni görürsünüz ve böylesi bir kavşaktır” bilgilerini paylaştı.

FİKİRTEPE’YE ÖZEL PARAGRAF AÇTI

Bölgedeki Fikirtepe’ye özel paragraf açan İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

“Fikirtepe, İstanbul'umuz adına, adına kentsel dönüşüm dediğimiz önemli bir kavramı lekeleyen, yarı yolda bırakan, sıkıntıya sokan bir kavramdır. Kentsel dönüşüm kavramını aşağıya indiren ve insanların zihninde, bir karabasan gibi, kabus gibi bir pozisyona düşüren, aslında Fikirtepe kaynaklıdır. Buna benzer, İstanbul'un 6-7 noktasında daha yapılan kötü uygulamalardır. Şu anda ben, tam böyle güneydoğuya doğru bakıyorum ve baktığımda karşımda gerçekten ürkütücü bir beton duvar görüyorum. Bu beton duvar, tabii ki neredeyse 150 bine yakın insanın meskeni haline gelecek. Arka planda daha henüz bitirilmemiş, yapımı devam eden, hatta temel seviye olan, aynen bu kuleler büyüklüğünde kuleler mevcut olacak. Bunların varlığı, İstanbul adına doğru mudur? Ne yaptık biz? Nasıl bu duruma gelindi? Büyükşehir Belediyesi; 2005, 2006, 2007, özellikle o yıllarda. Ardından Şehircilik Bakanlığı, TOKİ… ve uzun yıllar süren buradaki kaotik durum, ‘Şu anda belki de en fazla şunu mağdur etti’ diyemiyoruz. Yani mağdur etmediği kimse yok.”

“BU NASIL KENTSEL DÖNÜŞÜM?”

“Bu nasıl kentsel dönüşüm? Devletimizin kasasını mağdur etti. Şehircilik Bakanlığı’nı mağdur etti. Büyükşehir Belediyesi’ni mağdur etti. Çünkü biz, bu kavşağa, Büyükşehir Belediyesi olarak, 3,5 milyar liranın üzerinde bir bütçe harcadık. Aynı zamanda müteahhitleri mağdur etti. Çünkü, müteahhitler oraya girdi ve o işleri bitirene kadar yaşadıklarını ben biliyorum. Ev alan bir kısım insanımızı mağdur etti. Çünkü alamayan, iflas eden firmalar oldu. Ve daha çok da Fikirtepeli hemşehrilerimizi mağdur etti. Bir süre sonra zenginleşme hayaline çevrilen kentsel dönüşüm hayali, onların hayal kırıklığına ve kabusuna dönüştü. Bunu söylemek zorundayım. Çünkü, bu kavşağın evet elbette bir gerekliliği vardı ama bu ebatta olmayabilirdi. Bu ebatta olması ve burada taşınacak nüfus yükünün, bunu süreçle beraber rahatlaması adına bu yatırımın yapılması gerekiyordu. Sadece bu yatırımla değil, şu anda o bölgede altyapı, yol yatırımı, -Kadıköy Belediye Başkanımız burada- Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı yatırımlar, bizim yaptığımız yatırımlar, İSKİ’nin yaptığı yatırımlar, yapacağımız yatırımlar; velhasıl aslında böylesi bir durum bizi hiç mutlu etmemiştir.”