İmamoğlu: Bu Dönem Gitmeye Niyetimiz Yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, “İstanbul Yenileniyor” uygulaması kapsamında, 14 Nisan 2023’te temeli atılan kentsel dönüşüm projesi “Kartal Kaper Sitesi”nin daire eşleştirmelerini kura ile belirledi. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen kura çekimi; CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, CHP Parti Meclisi Üyeleri Mahir Yüksel, Cem Aydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile Kaper Sitesi hak sahiplerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Çekiliş töreninde sırasıyla; KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Yüksel ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“1.200 KİŞİ GÜVENLİ YUVALARINA KAVUŞACAK”

“Uzun yıllardır sıkıntı çeken bir sitenin, böylesi bir önemli çözüme kavuştuğu ana eşlik etmek bizim için de çok mutluluk verici bir durum” diyen İmamoğlu, çözümde ve projede emeği geçen her kişi, kurum ve kuruluşa teşekkürlerini iletti. Kaper Sitesi’nin yenilenmesiyle yaklaşık 1.200 vatandaşın güvenli yuvalarına kavuşacağının altını çizen İmamoğlu, “Yapmamız gereken, başarmamız gereken ve sonuçlandırmamız gereken çok işimiz var” diye konuştu. Depremin, Türkiye ve İstanbul’un hafızasına 17 Ağustos 1999’da kazındığına dikkat çeken İmamoğlu, “O günden beri de İstanbul'da, herkes bir gayret içerisinde. Hiçbir gayreti küçümsemiyorum. O dönemin hükümetinden başlayın, sonraki hükümetler, yöneticileri, aynı zamanda belediye başkanları, hem o dönemin partileri hem sonraki dönem hizmet edenler… Biz de hep birlikte hizmet ediyoruz. Bu hizmetin yok sayılması mümkün değil, ama eksiklerimizi görmek, hatalarımızı görmek ve ona göre de bir yol yürüyüş biçimini ortaya koymakla da yükümlüyüz” şeklinde konuştu.

“ÇIKALIM ŞURADA MİLLETİN HUZURUNA…”

Deprem ve kentsel dönüşüm konusunun topyekun seferberlik gerektirdiği yönündeki görüşünü yineleyen İmamoğlu, “Allah aşkına, bu işin partisi olur mu? Bu işin partisi olmaz. Bu işin siyaseti hiç olmaz. Burada yaşayan her vatandaşımız bizim için kıymetli. Bu deprem, Allah geçinden versin, öldürdüğü zaman bizi öldürecek. Biz iyi işler yaptığımız zaman da bizim insanımız yaşayacak. O bakımdan bu işin partisi olmaz. Bu noktada hep söyledim. Bu alanı beraber üretelim, iş birliği yapalım. İş birliği mi yaptık? Çıkalım şurada milletin huzuruna, ‘Biz beraber yaptık” diyelim. Birbirimizi alkışlayalım, ellerimizi tutalım, ayağa kaldıralım; öyle değil mi? Böyle olmalı. İş böyle yürümedi ama. Yürümemesi için de gayret sarf ediliyor. Ben bunu görüyorum. Ayıplıyorum. Yine de bunu ısrarla söyleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Devletin kamu bankalarının bu anlamda KİPTAŞ’a kaynak yaratmasının önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Günün sonunda burada, biz, insanlarımızın sağlıklı, güvenli evlerine kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“KİPTAŞ, KAR AMACI GÜTMEDEN HİZMET ÜRETİYOR”

İstanbul'u depreme hazırlamanın ve riskli yapıları yenilemenin, kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten İmamoğlu, bu kapsamda KİPTAŞ’ın mahalle aralarına da girerek tek yapı dönüşümlerine başladığını aktardı. Bu süreçte KİPTAŞ’ı kar amacı gütmediğine vurgu yapan İmamoğlu, “Onun için bugüne kadar, yaklaşık 10 bine yakın bağımsız birimden oluşan 15 projeyi tamamladık, anahtarlarını verdik. Yine 8.000’e yakın bağımsız birimden oluşan 20 projeyi başlattık, devam ediyor. Yine 9 bin 200’e yakın bağımsız birimden oluşan 36 projenin de sahada çalışmaları ya sonuçlandı, ya sonuçlanmak üzere. Baktığınızda bunlar, depreme dönük, insan canı kurtaran alanlar. Üst üste koyduğunuzda, yaklaşık olarak 30 bine doğru koşan sayıda bağımsız birimi, tekrar güvenli bir ortama kavuşturuyor. 30 bin bağımsız birimi başardığı zaman bir kurum, bunun anlamı çok basit. En az 70-80 bin insanın, -100 bin de deseniz yanılmazsınız- hayatını güvenceli bir yaşama doğru götürüyorsunuz” bilgilerini paylaştı.

“KİPTAŞ TARİHİNDE PEK ÇOK İLKE İMZA ATTIK”

KİPTAŞ’ın, yaşanan ve kötü yönetilen ekonomik krize rağmen, vatandaşın çıkarını gözeten bir anlayışla iş ürettiğinin altını çizen İmamoğlu, “KİPTAŞ olarak biz, vatandaşlarımıza mümkün olduğu kadar sabit taksitle iş üretme gayreti içinde olduk. Hatta sabit taksitle sosyal komut üreten tek kurum, biz olduk. KİPTAŞ tarihinde pek çok ilke imza attık. Örneğin; Silivri 4. Etap Konutlarını 5 ay, Tuzla Meydan Evleri 6 ay, Tuzla Aydınlık Evleri tam bir yıl erken teslim etti. Yani gaza bastık, ‘Bu işi bitirelim’ diye çabaladık. Muhtemeldir ki bunu buraya not ettiklerine göre, size de en yakın zamanda erken bitirme sözünü KİPTAŞ olarak vereceğiz” diye konuştu. Vatandaşlara ve bakanlığa “hızlı tarama” yöntemini çok önerdiklerini hatırlatan İmamoğlu, “Bunu çok küçümsediler. Hala uzaktan seyreden bir takım tavırlara sahipler. Ama aslında biz, hızlı taramayla, insanların evlerinin durumunun bir ön tespitini yapıyoruz. Yani tabiri caizse kapısını sert çalıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZİM BU DÖNEM GİTMEYE NİYETİMİZ YOK”

Hızlı tarama yöntemiyle, ziyaret ettikleri 113 bin binanın 35 bine yakınının depreme dayanıksız olduğunu tespit ettiklerinin bilgisini paylaşan İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

“Bu anlamda, İBB olarak, her konuda vatandaşımızın önüne, ortak akılla hizmet üretmek ve iş üretme konusunda kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Bizim bu konuda gösterdiğimiz çaba çok değerli. Şunu da ifade edeyim: Seçim dönemi iş açıklayan ve seçim dönemi projeyi önceleyen ya da seçim dönemi finans kaynaklarını anlatan… Hatta bazen ben bile yani utanıyorum. Niye utanıyorum? İşte, ‘300 bin sosyal konut, 400 bin sosyal konut, 500 yüz bin falan…’; bunlar havada uçuşuyor. Bunlara gerek yok. Bu işi yapıyor çünkü şu anda. Seçim başlıyor diye hem de İstanbul özellikle manşete atılarak, ‘İstanbul, İstanbul…’ Sanki İstanbul, Patagonya’da bir yer yani. İstanbul hepimizin. İstanbul'da da Belediye Başkanı var. Bir Allah'ın günü, ‘Sizin masanız ayrı, bizim masamız ayrı’ dedik mi? Demeyiz. İstanbul Belediye Başkanlığı kimin Allah aşkına? Milletin, 16 milyon insanın. Seçimle gelir, yarın da gider. Bizim bu dönem gitmeye niyetimiz yok; onu söyleyeyim zaten. Yani Cenabı Allah'ın izniyle, görevimize daha devam edeceğiz.”

“HEP BERABER ÇALIŞMAYI ÖĞRENMELİYİZ”

“Millet bizi bir arada çalışırken gördü mü, mutlu olur. Olmaz mı? Olur kardeşim. O bakımdan bunu yapmak lazım. Seçimden önce vay işte, ‘Biz orada hani Ekrem İmamoğlu'nu azıcık aşağıya nasıl basarız’ vesaire gibi böyle hamleler, şunlar, bunlar… Çok önemli değil. Biz işimize bakacağız. İlk günden beri bu işin partisinin olmadığını söyledik. Hep beraber çalışmayı öğrenmeliyiz. Bunu yasaya bağlamalıyız. Biz bunu önerdik. İstanbul Deprem Başkanlığı, İstanbul Deprem Konseyi, İstanbul Deprem Heyeti; adına ne dersek diyelim, bir çatı altında çalışmamız gerektiğini, bu işi bakanlığın yönetirken, İstanbul Belediyesi, Valiliği, ilçe belediyeleri, kurumları, kuruluşları, bankalar, sigorta kuruluşları, inşaat sektörünün temsilcileri hep birlikte bir araya gelip, vatandaşımızı da oraya davet edip, sivil inisiyatifi de masanın bir parçası yapıp, iş üretmek etmek zorunda olduğumuzu söyledik. Orada öyle kararlar alırız ki, Kaper Sitesi’nin işini 3 sene beklemeye gerek kalmazdı. 1 günde o kararı alır, yola çıkardık. Öyle bir kurum, öyle bir güçlü kurum… Ama aynı zamanda şeffaf, aynı zamanda hesap veren, aynı zamanda masada konuşabilen, tartışabilen bir yapıyı hızlıca kuralım, dedik. İstediğimiz bu. Buna hiç kulak asmıyorlar. Ama bir tane Kanal İstanbul yapacağız diye, gecelerini gündüzlerini o işle meşgul edebiliyorlar. Niye? Orada birilerinin arsası var. Bırakın, milletin işini çözelim hep beraber. O işi bırakın. Milletin işini çözelim.”

“ASKERİ ALANLARA LÜKS KONUTLAR YAPTILAR; YANINA YAKLAŞAMAZSINIZ”

“Kaper Sitesi’nde oturan bir vatandaşımızı alıp, 30-40-50 kilometre öteye getiremezsin. O, yine orada yaşamak ister. Öyle değil mi? Mahallenizde istersiniz değil mi? Böyledir yani. Onun için, orada bilmem 300 bin konut, orada 50 bin, 100 bin… Milleti aldatmaya gerek yok. Milletin sorununu, kendi sorumlu olduğu yerde çözmek zorundayız. Lüks konut… Bakın askeri alanlar, İstanbul'da tek tek imara açıldı. Ve Büyükşehir Belediyesi yok sayılarak yapılıyor. Yüzde 85’i lüks konut. Yanına yaklaşamazsınız. Yanına yaklaşamazsınız. 15-20 milyondan aşağıya konut bulamazsınız orada üç odası olan. Onun için, bunlar halkçı çözümler değil. Biz halkçı çözümler üretirsek, milleti mutlu edebiliriz. O tarafındayız bu işin. O bakımdan göreceksiniz, sizlerin, evet oylarınıza talibiz, ama her şeyden önce sizin gönlünüzdeki sevgiye talibiz, oy verseniz de vermeseniz de. Ve güvene talibiz. Onun peşinden gelir. Önce ona talibiz. O bakımdan bize vereceğiniz her oy, bizi daha güçlü kılacak, daha çok iş üreteceğiz; göreceksiniz. Ve vatandaşımızın beklediği huzur, güven ortamını daha fazla yaşatacağız size.”

“BEN, SİZİN EMANETÇİNİZİM”

“KİPTAŞ'ın size ait bir şirket olduğunu size göstereceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin size ait belediye olduğunu size göstereceğiz. Ben, sizin emanetçinizim. Bir kuruşunuza bile sahip çıkan emanetçinizim. Benimle çalışan her arkadaşım öyle olacak. Ve devletin, milletin parası, hijyenik yönetilecek. Kimsenin eli değmeyecek. Öyle olunca, Allah şahittir ki, bereketi bol oluyor. Bizim bütçemiz bereketli kardeşim. Bizim bütçemiz, bereketli bütçe. Bu yönüyle israfa, ranta, milletin parasını çarçur etmeye son; huzura, berekete, insanını korumaya devam. Bu şekilde yolumuza tam gaz devam edeceğiz. Ben vatandaşlarımızın aklına, vicdanına sağduyusuna yürekten güveniyor ve inanıyorum. Çünkü onlarla düşünüyor, onlarla konuşuyor, onlarla karar veriyoruz. Buna da devam edeceğiz. İstanbul için çok daha büyük hedefler koyacağız. Başta deprem meselesinin çözümüyle ilgili olsun, daha büyük hedeflere hep birlikte yürümenin büyük bir gururunu ve keyfini şimdiden hissediyorum. Yeni dönemde yüz binlerce yurttaşımızı, aynen Kaper Sitesi'nde olduğu gibi, güvenli yuvalarına kavuşturmanın heyecanıyla beraber, yeni dönemdeki göreve talip olduğumu buradan iddiayla ifade ediyorum. Allah bizi mahcup etmesin.”

Konuşmaların ardından, Bakırköy 23. Noter başkatibi Nurettin Aytekin’in gözetiminde daire çekilişlerine geçildi. İlk 3 talihli İmamoğlu, Yüksel ve Kurt’un çektiği kuralarla belli oldu.

KAPER SİTESİ’NİN ÖYKÜSÜ

Kartal Hürriyet Mahallesi’nde 1988 yılı öncesinde yapılmış ve iki parselden oluşan Kaper Sitesi, 2017 yılında riskli yapı ilan edilmişti. 16 blok 292 konut bağımsız birimden oluşan Kaper Sitesi’nin hak sahipleri, riskli yapılarını güvenli konutlara dönüştürebilmek için yıllarca çözüm aradı. 2017’de riskli ilan edilen sağlıksız yapılarda yaşamak zorunda kalan kalan yaklaşık 1.200 vatandaş, dönüşüm için müteahhitle anlaşılmıştı. Riskli yapılar, 2019 yılında yıkılmıştı. Ancak yıkımdan sonra, mevzuat değişiklikleri ile süreç adeta kördüğüme dönüşmüştü. Evleri yıkılan hak sahipleri mağdur olmuştu. Vatandaşlar, 2021 yılında çözüm için KİPTAŞ’a başvurdu. Bu tarihten sonra süreci hızlandıran İBB, KİPTAŞ ve konunun paydaşları ortak çalışmalar sonucunda sahadaki tüm sorunları çözdü. “İstanbul Yenileniyor” kapsamında taslak proje hazırlandı, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un katılımıyla, hak sahipleriyle bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ekim 2022’de hak sahipleriyle sözleşmeler imzalanmaya başladı. Her iki parselde de Kasım 2022’de 3’te 2 çoğunluğa ulaşıldı. 24 Şubat 2023 tarihi itibariyle de yüzde 98,19 uzlaşı oranını sağlayan Kaper Sitesi’nin yerine yapılacak olan 7 blok, 590 konut, 6 ticari birim olmak üzere, toplam 596 bağımsız birimden oluşan projenin temeli, 14 Nisan 2023’te, İmamoğlu ve Yüksel tarafından atıldı.