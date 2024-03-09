İBB’den Yenidoğan Destek Paketi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal ve ekonomik yönden zorluk yaşayan İstanbullara desteğe devam ediyor.

İBB Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ve yenidoğan bebeği bulunan haneleri desteklemek amacıyla Yenidoğan Destek Paketinin dağıtımına başladı.

45.000 haneye ulaştırılması planlanan Yenidoğan Destek Paketinde, bezinden kıyafetine, bakım malzemelerinden beşiğine kadar bir bebeğin ihtiyaç duyacağı malzemeler yer alıyor.

Başvuru Genel Koşulları Ve Başvuru Kanalları şöyle:

● İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edilmesi

● Sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç durumunun tespit edilmesi

● Sosyal inceleme sırasında hamilelik durumu bulunması ya da yeni doğan bir ayı doldurmamış bebeği olması

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne başvurular;