İBB'den Kritik Uyarı: İstanbul İçin Kar Alarmı ve Hava Durumu Tahminleri!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) son verilerine göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde hafta sonu Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisini göstermesi bekleniyor. Bu hava değişikliği, kentte sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin altına düşmesine ve yağışlı bir döneme giriş yapılmasına neden olacak.

Hafta Sonu Hava Durumu: Yağmur ve Kar Karışık Yağışlar

Cumartesi günü İstanbul'da başlayacak olan yağışların, gün içinde yağmur şeklinde etkili olması öngörülüyor. Ancak, Pazar gününe gelindiğinde, hava sıcaklıklarının daha da düşmesiyle birlikte yağışların karla karışık yağmura dönüşmesi ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışına baskın hale gelmesi beklenmektedir. Özellikle Pazar günü akşam saatlerinden sonra ve Pazartesi öğlen saatlerine kadar İstanbul'da kuvvetli kar yağışı yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık Değerlerinde Düşüş ve Kış Koşullarının Etkisi

İstanbul'da hafta başından itibaren hava sıcaklıkları, mevsim normalleri düşünüldüğünde, oldukça düşük seyretmeye başladı. Hafta sonuyla birlikte Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların daha da düşerek kış koşullarına uygun bir seviyeye gerilemesi bekleniyor. Bu durum, kent genelinde yağışlı bir havanın hakim olmasına ve kış şartlarının iyice hissedilmesine yol açacak.

Önümüzdeki Günler İçin Hava Durumu Tahminleri

31 Ocak tarihine kadar İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesi beklenirken, 1 ila 10 Şubat tarihleri arasında ise sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşması ve hatta yer yer 1 ila 3 derece üzerine çıkması öngörülüyor. Bu değişken hava koşulları, İstanbulluların ve Marmara Bölgesi sakinlerinin dikkatli ve hazırlıklı olmalarını gerektiriyor.

Öneriler ve Uyarılar

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve AKOM, vatandaşlara soğuk hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını tavsiye ediyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin soğuktan etkilenmemeleri için gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. Ayrıca, kar yağışının olası etkilerine karşı trafikte dikkatli olunması ve toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi öneriliyor.

İstanbul ve çevresinde yaşayan herkesin, hava durumu tahminlerini yakından takip etmeleri ve olası kar yağışına karşı hazırlıklı olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu dönemde, sıcaklıkların düşmesi ve yağışlı havanın etkili olması nedeniyle kış koşullarının getirdiği zorluklara karşı tedbirli olmak gerekiyor.