İBB Duyurdu: İstanbul’da Yılbaşı Gecesi Ulaşım Hizmetleri ve Ücretsiz Seyahat Fırsatları!

İstanbul, yılbaşı gecesi ulaşım konusunda her zaman olduğu gibi bu yıl da vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işletilen toplu taşıma araçları, bu özel gecede de hizmetlerine devam edecek.

Yılbaşı Gecesi Metro Seferleri

Yılbaşının coşkusunu İstanbul’un dört bir yanında yaşamak isteyenler için metro seferleri sabaha kadar devam edecek. İstanbulkart sahipleri, özellikle bu geceyi dışarıda geçirecekler için büyük kolaylık sağlayacak. 1 Ocak 2024 Pazartesi günü, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri bu hizmetten ücretsiz yararlanabilecekler.

Metrobüs ve Otobüs Hatları

Metrobüs hattı, her zaman olduğu gibi 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Özellikle 31 Aralık gecesi, saat 01.00'den 05.00'e kadar altı dakikada bir sefer yapacak olan Metrobüs, yolcu yoğunluğuna göre sefer sayısını artırabilecek.

İETT otobüsleri de yılbaşı gecesi boyunca 21 farklı hatta toplam 242 sefer düzenleyecek. Bu hizmetler sayesinde, vatandaşlar rahatlıkla İstanbul’un farklı noktalarına ulaşabilecekler.

Tramvay ve Füniküler Seferleri

İstanbul’un tramvay hatları da yılbaşı gecesi boyunca hizmet verecek. T1, T3, T4, T5 tramvay hatları ve F1 ile F4 füniküler hatları, gece saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek. Bu sayede, yılbaşı kutlamaları için farklı bölgelere gitmek isteyenler için alternatif ulaşım seçenekleri sunulmuş olacak.

Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti

İBB, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine gece 00.00’dan itibaren toplu ulaşımı ücretsiz sağlayacak. Bu özel hizmetle İstanbullular, yılbaşı kutlamalarının tadını çıkarırken ulaşım konusunda ekstra bir masraf yapmak zorunda kalmayacaklar.

Deniz Ulaşımı Seçenekleri

İBB iştiraki Şehir Hatları ve özel deniz motorları, 31 Aralık Pazar günü tarifesiyle hizmet vermeye devam edecek. Böylece deniz yoluyla ulaşım tercih eden vatandaşlar için de yılbaşı gecesi kolay ve rahat bir ulaşım imkanı sunulmuş olacak.

İBB iştiraki Metro İstanbul, 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece;



M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı,

M1B Yenikapı-Kirazlı,

M2 Yenikapı-Hacıosman,

M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez,

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı,

M5 Üsküdar-Çekmeköy,

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü,

M7 Yıldız-Mahmutbey,

M8 Bostancı-Dudullu/Parseller,

M9 Bahriye-Olimpiyat metro hatlarında sabah seferleri başlayana kadar devam edecek.

T1 Kabataş-Bağcılar,

T3 Kadıköy-Moda,

T4 Topkapı-Mescid-i Selam,

T5 Eminönü-Alibeyköy tramvayları ile

F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan fünikülerinde ise seferler 02.00'ye kadar uzatıldı.

7/24 hizmet veren Metrobüs hattında da seferler 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece de kesintisiz devam edecek. Gece 01.00 den 05.00’e kadar 6 dakikada bir hizmet verecek metrobüs araçları, yolcu yoğunluğuna göre artırılacak.

İETT Otobüsleri ise 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece 21 ayrı hatta 54 araçla 242 sefer düzenleyecek. Yedek araç ve personel de tahsis edilecek. Pazar gecesi hizmet verecek hatlar şunlar;

19S - YENİDOĞAN / SARIGAZİ – KADIKÖY,

11ÜS - SULTANBEYLİ – ÜSKÜDAR,

15F - BEYKOZ – KADIKÖY,

130A - DENİZ HARP OKULU – KADIKÖY,

17 - PENDİK – KADIKÖY,

16D - ALTKAYNARCA / PENDİK – KADIKÖY,

12A - KADIKÖY – ÜSKÜDAR,

129T - BOSTANCI – TAKSİM,

14R - RASATHANE – KADIKÖY,

13 - ATAŞEHİR - ÜMRANİYE KADIKÖY,

KM43 - MALTEPE ÜNİV. - MALTEPE METRO,

ÇM42 - ŞAHİNBEY - ÇEKMEKÖY - NECİP FAZIL METRO,

UM62 - YENİDOĞAN - TAŞDELEN - NECİP FAZIL METRO,

KM46 - BATI ATAŞEHİR- KOZYATAĞI METRO,

76D - BAHÇEŞEHİR – TAKSİM,

89C - İKİTELLİ – TAKSİM,

55T - GAZİOSMANPAŞA – TAKSİM,

40 - RUMELİFENERİ – TAKSİM,

MK11 - OLİMPİYAT METRO - KAYAŞEHİR – GÜVERCİNTEPE,

MK12 - OLİMPİYAT METRO -GÜVERCİNTEPE - KAYAŞEHİR,

MK13 - ŞAHİNTEPE İGTOT-OLİMPİYAT METRO,

MK15 - BOĞAZKÖY/BAHÇEŞEHİR- OLİMPİYAT METRO

25G - SARIYER - TAKSİM