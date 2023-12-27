İBB 125 Adet Yeni Araç Aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), zorlu kış şartlarıyla mücadelede kullanılmak üzere, 125 yeni araç alımı gerçekleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kuruma ait “Cebeci Yol Bakım Deposu”nda sergilenen araçları yerinde inceledi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay’dan detaylı teknik bilgiler alan İmamoğlu, kışla mücadelede görev yapacak mesai arkadaşlarıyla da bir araya geldi. Çalışma arkadaşlarına kazasız, belasız bir çalışma dönemi dileyen İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınla da kamuoyuna bilgilendirmelerde bulundu.

“11,5 OLAN ORTALAMA YAŞI, 5,5’A DÜŞÜRDÜK”

“Kış bakımı önemli bir hizmet dönemi” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Yol Bakım ekibimizin, Daire Başkanlığımızın 1071 aracı, bu sene kış bakıma dönük hizmet sunacak. Tabii bu araçlarımızın bir bölümü, kiralık araçlar, bir bölümü de bize ait araçlar. 500’e yakın araç artık bize ait hale geldi. 125 yeni araç alımı yaptı arkadaşlarımız özellikle kış bakımına destek olacak. Şöyle bir rakam vereyim. 11,5 buçuk yaşa yakın bir ortalaması vardı araçlarımızın, ama şimdi yapılan yeni alımlarla birlikte, bu yaş ortalamamız 5,5’a kadar indi. Hedefimiz özellikle 2024 yılında, inşallah yeni dönemle birlikte, araçlarımızın kiralık araç ihtiyacı duyulmaksızın sürece dahil olduktan sonra hizmetin sunulmasını sağlamak olacak. Arkadaşlarımın bu alımlarında en çok önemsediğim şeylerden bir tanesi de özellikle yeni alınan araçlarımızın yerli üretim şeklinde olması. Yerli üretimin olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Hatta araçlar yerli üretim, yine bu araçların birçok ekipmanı, özellikle bu ‘bıçak’ diye tariflenen kar küreme cihazları, mekanizmalarının yerli olması bizim için çok çok değerli.”

“KIŞIN BEREKETİNE DE İHTİYACIMIZ VAR”

“Yine ‘uzun araç’ dediğimiz, taşımalarını yapan araçların da alımları benzer yerli alım statüsüyle yürütüldü. Bu kapsamda değerli bir iş oldu. Tabii umarız kış hakkını verir. Kışın bereketine de ihtiyacımız var. Kar yağışı da yağmur yağışı gibi İstanbul'un doğası için, barajları için, su için çok önemli. Elbette sıkıntısız geçmesini de istiyoruz. Geçtiğimiz yıl özellikle çok dayanışma içinde, vatandaşlarımızla birlikte dayanışma içerisinde bir kış dönemi geçirdik. Burada kurallara uymak, bu işin birinci stratejisi. Ama bir yanıyla da gördüğünüz gibi binlerce elemanımızla ve sadece Yol Bakım değil, farklı kurumlarımızın; İSKİ, İETT birçok kurumumuzun da katkılarıyla, güçlü bir araç parkımızda hizmet ediyoruz. Bu yeni araçlarımız kurumumuza, İstanbul'a hayırlı olsun. İnşallah bütün çalışanlarımız kazasız, belasız, güzel günlerde iyi hizmetlerle İstanbul'umuza hizmet ediyor olsunlar.”