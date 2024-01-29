“Hediyem Eyüpsultan” mağazası açıldı

İstanbul’un kalbi Eyüpsultan’da, usta ellerde hayat bulan nadide eserlerin yer aldığı Hediyem Eyüpsultan mağazası düzenlenen bir törenle açıldı. Açılış için düzenlenen törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken katıldı.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK ALANINDA ÇOK KIYMETLİ BİR YER”

Törende yaptığı konuşmada mağazanın sosyal belediyecilik anlamında çok kıymetli bir yer olduğunu dile getiren Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “Mağazayı kadınların, engellilerin ve sosyal hizmet alan vatandaşlarımızın da bizzat el ürünlerinin satıldığı bir marka haline getirdi kıymetli başkanımız. Bu vizyonla inşallah kıymetli başkanımızla bir 5 yıl daha devam etmeye varız. Gerçekten güzel eserler. Burada kullandığınız her eser bir ailenin evine ekmek parası olacak. Bir ailenin evine istihdam olacak. Bir ev ürünü olacak. Organik, doğal ve yüzde yüz Eyüpsultanlı bir eser olacak. Öncelikle hayırlı olsun. İnşallah tüm Eyüpsultanlılar için daha güzel eserler yapmaya devam edecek başkanımız. İnşallah sosyal belediyecilik, gerçek belediyecilik, vizyoner belediyeciliğin devam edeceği hizmetler dolu yıllar diliyorum” dedi.

“YERLİ MALI HEDİYELERLE SEVDİKLERİMİZİ MUTLU EDECEĞİZ”

Başkan Deniz Köken ise açılışta yaptığı konuşmada, “Hediyem Eyüpsultan, bu değerli geleneği Eyüpsultan’a has özgün ürünlerle yaşatabilme isteğimizin bir sonucudur. Raflardaki eserlerde Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerlerinin, Eyüpsultanlı zanaatkar ve tasarımcıların el emeği, göz nuru vardır, iftihar ediyoruz. Yerli malı hediyelerle sevdiklerimizi mutlu edeceğiz. İstanbul'un tamamına hizmet etsin. Bir de Türk markası olsun dedik. Hediyem İstanbul ismiyle çıktık yola" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ve Başkan Deniz Köken kurdele keserek, Eyüpsultan’ın, geçmişten günümüze gelen el emeği göz nuru değerlerine sahip çıkarak onları vatandaşlarla buluşturan mağazanın açılışını gerçekleştirdi.

OYUNCAK ATÖLYESİNİ ZİYARET ETTİ

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Eyüpsultan’da bir dizi etkinliğe daha katıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Başkan Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan Belediyesi’nin, 500 yıllık gelenekle ahşap ve çömlek oyuncak üretilen “Eyüp Oyuncakları” atölyesi ve mağazasını ziyaret ederek tarihi Eyüp oyuncaklarıyla ilgili bilgi aldı.

KOZA’LI KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş daha sonra Başkan Deniz Köken ile birlikte, Eyüpsultanlı girişimci kadınlar için Eyüpsultan Belediyesi tarafından kurulan KOZA’lı kadınlarla bir araya geldi.