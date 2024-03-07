Gül suyuyla yıkanan Eyüp Sultan Camii Ramazan’a hazır

n bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif heyecanı, Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra İslam medeniyetinin dördüncü önemli merkezi olan Eyüpsultan için başladı. Yıllardır süren bir gelenek olarak Eyüp Sultan Camii Meydanı, türbe ve cami içerisi gül suyu ile yıkandı.

Cami avlusunda yapılan çalışmalara refakat eden Başkan Deniz Köken, İstanbul’da Ramazan denince akla Eyüpsultan’ın geldiğini, Ramazan’ın en güzel Eyüpsultan’da yaşandığını ifade ederek şunları söyledi: “Eyüp Sultan Camimizi Ramazan süresince sahurdan sonra inşallah gül suyuyla yıkayacağız. Vatandaşlarımız gül kokuları içinde ibadetlerini yapabilecek. Eyüp Sultan Camii’nin etrafında bu sene de etkinlikler yaptırmıyoruz. Bu konuyla ilgili biraz eleştiri de alıyoruz ama dışardan gelen vatandaşlar ve Eyüpsultanlı vatandaşlarımız daha rahat camiyle buluşsun, ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapsın istiyoruz. O yüzden de iftar çadırı kurdurmuyor, etkinlikler düzenlemiyoruz. En yakın lokasyonlarda bu hizmetlerin tamamını zaten veriyoruz. Eyüp Sultan Camimizi temiz tutup daha çok vatandaşımızla buluşturmamız lazım.”

“HERKESİ BU RAMAZAN’DA EYÜPSULTAN’A BEKLİYORUZ”

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Ayı’nın Eyüpsultan’da dolu dolu geçeceğini sözlerine ekleyen Başkan Deniz Köken, “Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde Kitap Fuarı ve içinde kültürel etkinlikler olacak. Sultan Reşad Ortaokulu’nun bahçesinde her gün Eyüpsultan’a gelen misafirlerimiz için 1000 kişilik iftar sofrası kurulacak. Alibeyköy Osmanlı Park içinde kurulan etkinlik çadırımızda gerçekleştireceğimiz yöresel etkinliklerle Ramazan Ayı yoğun bir şekilde devam edecek. Ayrıca bu sene de trafiğin yoğun olduğu noktalarda, trafikte kalan sürücülere iftariyelikler vereceğiz. Herkesi İstanbul’da Eyüpsultan’a bekliyoruz” dedi.