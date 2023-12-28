Eyüpsultan’da Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy Anıldı

İstiklal Marşı’mızın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy vefatının 87. yılında tüm Türkiye’de olduğu gibi Eyüpsultan’da da anıldı. Milli mücadele yıllarında yazdığı şiirler ve yazılarla, karamsarlığa düşen Türk milletine mücadele ruhunu aşılayan fikir ve dava adamı Ersoy’u anma için düzenlenen “Mehmet Akif Ersoy 150 Yaşında” isimli program Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla gerçekleşen programda şair Nurullah Genç, Milli Şair Akif’in şiirlerini, müzisyen Aykut Kuşkaya’nın ezgileri eşliğinde seslendirdi.

“BATI MEDENİYETİ BİR GUGUK KUŞU MEDENİYETİDİR”

Söyleşisine İstiklal Marşı’nın “Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar; Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar, "Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?” dörtlüğüyle başlayan Nurullah Genç, batı medeniyetini Guguk Kuşu’na benzeterek, “Batı medeniyeti için Mehmet Akif’ten yola çıkarak bir sembol bulacak olursak bir tek Guguk Kuşu’yla anlatabiliriz. Çünkü Batı medeniyeti bir Guguk Kuşu medeniyetidir. Asla yuva yapmaz, yuva yıkar. Yaptığı tek yuva kendi insanı içindir, başkaları için yuva yapmaz. Şu anda benim ülkemde benim değerlerime, tarihime, geçmişime, medeniyetime düşman olup, bu ülkeyi yıkmak isteyenler guguk kuşlarıdır” dedi.

“BATILILAR HER TÜRLÜ DEĞERE DÜŞMAN”

Batılılar’ın her türlü değere düşman olduğunu ifade eden Genç, “Özellikle İstanbul’dan çekilirken ve Cumhuriyet kurulurken bir hayli fazla guguk kuşu yumurtası bıraktılar ülkemize ve o yumurtalardan çıkanlar maalesef şu anda bizim yuvalarımızı tahrip etmeye çalışıyorlar. Mehmet Akif Ersoy, çok güzel hayali fotoğraflar oluşturarak meseleleri mahir bir şekilde anlattığı için onun Batı ile ilgili medeniyet telakkisine bakın gözünüzün önünde şu anda Gazze'de olanlar canlanır. Bu kadar benzerdir. Bu nedenle Mehmet Akif Ersoy bu ülkede guguk kuşu yavruları tarafından vefatında bile ihmal edilmiş, üstü örtülmeye çalışılmıştır” şeklinde konuştu.

“GENÇLERİMİZE MEHMET AKİF’İ DAHA İYİ ANLATMALIYIZ”

Programın sonunda katılımlarından dolayı Nurullah Genç’e ve Kuşkaya’ya teşekkür ederek çiçek takdiminde bulunan Başkan Deniz Köken, “Mehmet Akif Ersoy İstiklal Harbi’nin mihenk taşıdır. Çanakkale’nin de Cumhuriyet’in de öyledir aslında ama bunu gerekli bir şekilde anlatamıyoruz. Özellikle gençlerimize Mehmet Akif’i daha iyi anlatmalıyız. Biz bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Ebedi Eyüpsultanlı Akif’in fikirlerini, davasını anlatmaya çalışıyoruz” dedi.