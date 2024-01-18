Eyüpsultan’da tüm anneler üniversiteli olacak

Eyüpsultan Belediyesi, Haliç Üniversitesi iş birliğiyle Anne Üniversitesi Projesi’ni hayata geçiriyor. Farklı üniversitelerden akademisyenleri bir araya getiren eğitim programıyla birlikte annelere üniversite deneyimi yaşatacak.

Daha önce üniversite deneyimi yaşamamış olan anneler için özel olarak tasarlanan bir eğitim programı olan Anne Üniversitesi, farklı fakültelerin akademisyenlerini bir araya getirerek, katılımcılara üniversite dersliklerinde eğitim alma ve kampüs hayatını deneyimleme şansı sunuyor. Eyüpsultan Belediyesi ve Haliç Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan proje sayesinde anneler de üniversiteli olacak.

KATILIMCILARA MEZUNİYET BELGESİ VERİLECEK

Annelerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, onlara eğitimde aktif bir rol alma fırsatı tanımak ve bu deneyimi mezuniyet belgesi ile taçlandırmayı amaçlayan projeyle anneler çeşitli konularda eğitim alma fırsatı yakalayacak.

GERÇEK BİR ÜNİVERSİTE DENEYİMİ

Katılımcılara üniversite kampüslerinde dolaşma, kütüphane kullanma, öğrenci etkinliklerine katılma gibi aktivitelerle gerçek bir üniversite deneyimi de yaşatacak olan Anne Üniversitesi’nde ücretsiz eğitimler Haliç Üniversitesi Alibeyköy Kampüsü’nde verilecek.

KAYITLAR 22 OCAK PAZARTESİ BAŞLIYOR

Annelerin yaşam boyu süren öğrenmeye katılımını teşvik etmek ve onlara yeni fırsatlar sunmak amacıyla tasarlanmış özgün bir eğitim girişimi olan Anne Üniversitesi için kayıtlar 22 Ocak Pazartesi günü başlayıp 1 Şubat 2024 tarihinde son bulacak.

BAŞVURULAR EYÜPSULTANLI MOBİL UYGULAMASI ÜZERİNDEN

Okuryazar ortaokul ve lise mezunu tüm annelerin Eyüpsultanlı mobil uygulaması üzerinden katılım sağlayabileceği Anne Üniversitesi’nde eğitimler 6 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.

ANNE ÜNİVERSİTESİ’NDE VERİLECEK EĞİTİMLER

Farklı alanlarda verilecek derslerle annelerin genel kültür seviyelerini ve eğitimdeki aktif rolüyle toplum içindeki saygınlıklarını artırmayı hedefleyen Anne Üniversitesi’nde şu eğitimler verilecek: Aile içi İletişim, Anne-Baba Tutumları, Eşler Arası İlişki, Kadın Sağlığı, Şiddet ve Şiddet Türleriyle Mücadele, Akılcı İlaç Kullanımı, Temel İlk Yardım, Çocuklarda Mahremiyet ve Özel Hayat, Sevgi Dili, Eğitimde Ailenin Rolü, Çocuklarda Eğitim ve Kariyer Planlama, Girişimcilik ve Dijital Pazarlama, Beslenme ve Sağlık, Pişirme Teknikleri, Gıda Dedektifliği, Yemek Stilistliği, En İyi Narkotik Polis Anne Semineri, Ev Kazaları ve Korunma, Sıfır Atık: Sürdürülebilir Gelecek, Afet Farkındalık, Çocuk Hakları, Aile Hukuku.