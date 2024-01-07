Eyüpsultan'da Can dostlarımıza özel Patili Park ve Pati Kliniği

Çocukların yüzlerini güldürmek ve vatandaşların daha yaşanabilir bir çevreye sahip olmalarını sağlamak için 58 yeni park yapan Eyüpsultan Belediyesi, hayvan dostlarımızı da unutmadı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, hayvan sahiplerinin evcil köpeklerini rahat ve güvenli bir şekilde gezdirebilmeleri için Göktürk’te “Patili Parkı” ve “Göktürk Pati Kliniği”ni hizmete açtı.

Göktürk Merkez Mahallesi Taşçı Sokak’ta bulunan Göktürk Pati Kliniği’nin açılışına Başkan Deniz Köken’le birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, müzik dünyasının sevilen isimlerinden Nükhet Duru, Göktürk Hayvan Sahipleri Derneği Başkanı Nilgül Sayar ve çok sayıda Göktürklü hayvansever katıldı.

“BURASI SESSİZ KOMŞULARIMIZIN YERİ OLSUN İSTEDİK”

Göktürk Pati Kliniği’nin açılışında konuşan Başkan Deniz Köken, sokaktaki dostlarımız için ciddi çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, “Göreve geldiğim günden beri bu binayla ilgili farklı talepler ve istekler geldi ama biz burası sessiz komşularımızın yeri olsun dedik. Derdini anlatamayan sessiz komşularımızın dertlerini dinlesinler diye bu küçük mekânı hizmete açtık. Bölgenin içinde bu tür sıkıntılara cevap verebilecek bir ortam oluştu. Biraz ilerde de Patili Parkımızın açılışını yapacağız. Göktürk’te ilk defa can dostlarımız için ayrı bir park yaptık. Zaman içerisinde bir tane daha yapmamız gerekiyor” dedi.

“VETERİNERLİK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMALI EĞİTİM ALACAK”

Yakın zamanda Işıklar Köyü’nde de bir klinik yapılacağının müjdesini veren Başkan Köken, şöyle konuştu: “İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’yle çok ciddi bir çalışma başlattık, inşallah inşaatın başlangıcından sonuna kadar da bize proje danışmanlığı yapacaklar. Daha sonra ise orada üniversite son sınıf öğrencilerinin eğitimlerinin yapıldığı bir alan oluşturacağız. Haftanın bir günü de olsa öğrencilerin ulaşımlarını da sağlayarak, uygulamalı eğitimlerini burada yapmaları için kendilerine imkân sunacağız. Şehir içinde yaşamı kolaylaştırmak için hem Pati Kliniği hem de Patili Park’la büyük bir adım atmış oluyoruz.”

“PATİLİ PARK’TA CAN DOSTLARLA KEYİFLİ ZAMAN”

Göktürk Pati Kliniği’nin açılış kurdelesini kestikten sonra Göktürklü hayvanseverlerle birlikte Patili Park’a geçen ve buranın da açılışını yapan Başkan Deniz Köken, şunları söyledi: “Güzel bir park oldu. Normal parkla Patili Park’ı birbirinden ayırmış olduk. Böylece vatandaşlarımız çocuklarıyla birlikte diğer parkta otururken, hayvan sahipleri de Patili Park’ta can dostlarını güvenli bir şekilde gezdirip keyifli zaman geçirebilecekler. Böylece kimse birbirini rahatsız etmeden parklardan yararlanmış olacak.”

BİRBİRİNDEN FARKLI KÖPEK EĞİTİM PARKURLARI

Hayvanseverlerin minik dostlarıyla keyifli zaman geçirebilmelerine imkân sunan parkın 230 metrekarelik aktivite alanında birbirinden farklı köpek eğitim parkurları bulunuyor. Göktürk Mahallesi 1. Papatya Sokakta hizmete açılan parkta hayvanseverler için bank ve çatılı piknik masaları da yer alıyor.

HER ŞEY SOKAKTAKİ DOSTLARIMIZ İÇİN

Sahipsiz hayvanların sorunlarının çözüme kavuşturulması ve hayvanların bakım, beslenme ile tedavi koşullarının iyileştirilmesi amacıyla hizmete açılan Göktürk Pati Kliniği’nde ücretsiz muayene, teşhis, tedavi, kısırlaştırma ve sahiplendirme hizmeti 1 veteriner ve 1 teknisyen hekim tarafından verilecek.