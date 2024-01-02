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Eyüpsultan’a 4 buçuk yılda 58 yeni park

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Eyüpsultan’a 4 buçuk yılda 58 yeni park
Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultanlıların daha düzenli, sağlıklı, yeşil bir ortama ve daha yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için mahallere renk katan, çocukların yüzlerini güldüren parklarla buluşturmaya devam ediyor.

Yeni nesil modern çocuk oyun grupları, dış mekân spor aletleri, yürüyüş yolları ve oturma alanları ile 7'den 70'e herkese hitap edecek yeşil alanlar oluşturan Eyüpsultan Belediyesi, Başkan Deniz Köken’in göreve geldiği günden bugüne 58 yeni parkı hizmete açtı.

MEVCUT PARKLARDA YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Eyüpsultan Belediyesi ilçenin dört bir yanını, her yaştan insanın rahat nefes alabileceği, spor alanları, yürüyüş yolları, kültür ve fizik alanları ile sağlıklı gelişimlerine destek olacak parklarla donatarak halkın hizmetine açıyor. Mevcut parklarda ise yenileme çalışmaları yaparak vatandaşların hizmetine sunuyor.

Yeşil Eyüpsultan’ı oluştururken mahallelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak her biri özenle hazırlanan parklar, aynı zamanda toplumsal etkileşimi artırarak mahallelerin sosyal dokusunu da güçlendiriyor. Parklar aileler için çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri, doğayla iç içe olabilecekleri ortamlar sunarken, komşularıyla da bir araya gelebilecekleri önemli bir durak haline geliyor.

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