  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Eyüpsultan Belediyesi’nin halk oyunları kursuna yoğun ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin halk oyunları kursuna yoğun ilgi

Yayınlanma:
Eyüpsultan Belediyesi’nin halk oyunları kursuna yoğun ilgi
Eyüpsultan Belediyesi, sadece mekânsal ve fiziksel yatırımlarla değil çeşitli sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle de insan odaklı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Eyüpsultan Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun kursları yoğun ilgi görüyor.

Farklı yörelere ait halk oyunlarını müzik ve ritim bilgisi eşliğinde en iyi şekilde sahneleme bilgi ve becerisi kazandırma amacıyla kurulan Eyüpsultan Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun (ESHOT) kursları yoğun ilgiyle devam ediyor.

PROFESYONEL HOCALARLA EĞİTİM

ESHOT’ta kursiyerler eğitimlerini profesyonel halk oyunları hocalarından alıyor. Eğitimlerde Diyarbakır halay, Bodrum zeybek, Tokat, Giresun ve Bitlis gibi 7 farklı bölgeye ait halk oyunlarının eğitimi veriliyor.

Abuzer Çetinkaya koordinatörlüğünde devam eden eğitimlerden çok memnun kaldıklarını belirten Eyüpsultanlı vatandaşlar, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e teşekkür ederek bu hizmetlerin devam etmesini istiyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
Küçükçekmece Belediyesi'nden İlkokul Öğrencilerine Beslenme Desteği
Küçükçekmece Belediyesi'nden İlkokul Öğrencilerine Beslenme Desteği
Beylikdüzü'ne Yeni Bir Pazar Daha
Beylikdüzü'ne Yeni Bir Pazar Daha
Maltepeli kadınların el emeği pazarı açıldı
Maltepeli kadınların el emeği pazarı açıldı
İstanbul Camileri adlı kitap Nevmekan Bağlarbaşı'nda tanıttıldı
İstanbul Camileri adlı kitap Nevmekan Bağlarbaşı'nda tanıttıldı
Eyüpsultan’da Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy Anıldı
Eyüpsultan’da Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy Anıldı
İstanbul'da Gece Seferleri Sıklaştı
İstanbul'da Gece Seferleri Sıklaştı
İstanbul Trafik Sorununa Son: Yeni Tramvay Hattı İle Rahat Nefes Alınacak! AnadoluTRAM Geliyor
İstanbul Trafik Sorununa Son: Yeni Tramvay Hattı İle Rahat Nefes Alınacak! AnadoluTRAM Geliyor