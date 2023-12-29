Eyüpsultan Belediyesi’nin halk oyunları kursuna yoğun ilgi

Farklı yörelere ait halk oyunlarını müzik ve ritim bilgisi eşliğinde en iyi şekilde sahneleme bilgi ve becerisi kazandırma amacıyla kurulan Eyüpsultan Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun (ESHOT) kursları yoğun ilgiyle devam ediyor.

PROFESYONEL HOCALARLA EĞİTİM

ESHOT’ta kursiyerler eğitimlerini profesyonel halk oyunları hocalarından alıyor. Eğitimlerde Diyarbakır halay, Bodrum zeybek, Tokat, Giresun ve Bitlis gibi 7 farklı bölgeye ait halk oyunlarının eğitimi veriliyor.

Abuzer Çetinkaya koordinatörlüğünde devam eden eğitimlerden çok memnun kaldıklarını belirten Eyüpsultanlı vatandaşlar, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e teşekkür ederek bu hizmetlerin devam etmesini istiyor.