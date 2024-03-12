İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Alibeyköy-Eminönü tramvayına dikine bir şekilde eklemlenecek “Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı” için sözleşme imzalama ve iş başlatma töreni düzenledi. Yapım işini başlatacak sözleşme; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve CHP Parti Meclisi üyesi Mahir Yüksel’in tanıklığında, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ile yüklenici firma temsilcisi Tuncay Erseven arasında imzalandı. İmza töreninin ardından bir konuşma yapan İmamoğlu, “Ramazan ayının ilk gününde attığımız imzanın hayırlara vesile olmasını, sıkıntısız, en ufak bir kaza yaşamadan, yaşatmadan tamamlanmasını arzu ediyoruz” dedi.

“RAYLI SİSTEMLER ÜRETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ TARİHİ BAŞARILARA…”

Tramvay ve metro gibi yatırımların İstanbul'un vizyonu açısından çok önemli olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Eminönü-Alibeyköy tramvayının, Eyüpsultan Feshane’den Bayrampaşa Meydanı'na kadar uzatması olarak planladığımız Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvayımız için bugün geri sayımı başlatmış oluyoruz. Raylı sistemler üretiminde gerçekleştirdiğimiz tarihi başarılara bir yenisini daha eklemiş olmanın heyecanı içerisindeyim” diye konuştu. Diğer başka projelerde olduğu gibi, tüm finansman kaynaklarını buldukları söz konusu hattın da “anlamsız ve tarif edilemez bir biçimde” Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı’na alınmadığını belirten İmamoğlu, “Tabii artık bu tavırların bizi engelleyemediğini ve halkın yararı için iş yapmanın bir yolunu mutlak bulacağımızı bütün İstanbullular, net olarak biliyor ve görüyor” ifadelerini kullandı.

“KREDİSİNİ BULDUĞUMUZ BİR HAT BURASI”

“İmza atılmama meselesini” kaynak buldukları finans kurumu yöneticilerine anlatmakta zorlandıklarını kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Şükürler olsun kurumumuzun hem şeffaflığı hem hesap verebilirliği, aynı zamanda itibarlı kadrolarıyla birlikte bu konuda bir sorun yaşamadık, yaşamıyoruz. Bu anlamda da kredisini bulduğumuz bir hat burası. Bu arada, 2024 Kamu Yatırım Programı’nda, Türkiye genelinde 12 binin üzerinde proje yer aldı. Ama onca proje arasında Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattına neden yer verilmediği ortada. Sadece o da değil. Onun gibi, İBB projelerine yer verilmedi. İçinde çevreci katı atık yakma tesisi de var, metrolarımız da var, birçok projemiz var ve bunlara yer verilmedi. Bunun üzerine bu hattı, özellikle öz kaynaklarımızla yapma kararını aldık. Çünkü, hat güzergahındaki yüksek yolculuk değerlerinin oluşturduğu trafik yoğunluğunun bir an önce azaltılması önem arz ediyordu. Geçtiğimiz şubat ayında da hattın yapım ihalesini, tamamen şeffaf bir süreçten sonra, ülkemizin değerli firmalarından bir tanesi burayı aldı. Bugün de kendilerini tanıdık. Ve süreç başladı. Protokol imzalandı. Yer tesisi yapılacak ve öz kaynağımızla bu sürece başlıyor olacağız. Umarım bu zaman dilimi işlerken, yatırım planına, programına alınır. Kaynağı elde ettiğimizde çok daha hızlı, çok daha güçlü bir şekilde bu hizmeti bir an önce Bayrampaşa'yla, Eyüpsultan arasını bağlayan bu hattı bitirmiş oluruz.”