Dikkat! İstanbul'da Gizli Buzlanma ve Kar Yağışı Bekleniyor – İşte Hava Durumu Raporu ve Önlemler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından AKOM verilerine dayanarak yapılan açıklamalarda, İstanbul'un hava durumu ve olası gizli buzlanma riskleri üzerine önemli bilgiler verildi.

İstanbul'da Yağış Beklentisi ve Sıcaklık Değerleri

İBB Afet İşleri Dairesi, AKOM verileri ışığında İstanbul'da hava durumunu detaylandırdı. Cuma gününden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmurun başlaması ve yüksek kesimlerde hafif kar yağışının görülmesi bekleniyor. Özellikle Cuma akşamından itibaren il genelinde hafif kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

Sıcaklık değerlerinin ise yeni hafta başına kadar 4-6 derece aralığında, kış normallerinde seyretmesi tahmin ediliyor. 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 °C altında, 16-25 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarında ya da 1-3 °C üzerinde olması bekleniyor.

Gizli Buzlanma Tehlikesi ve Alınması Gereken Önlemler

İBB AKOM, kış mevsiminde özellikle bulutsuz gecelerde yüzeylerin hızla soğuması sonucu oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Gizli buzlanma, sürücüler için büyük bir tehlike arz edebilir. Bu nedenle, BEUS mesajları ve diğer uyarılar dikkate alınmalı, güzergahlarda gerekli kontroller yapılmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma riski artmaktadır, bu yüzden sürücülerin daha dikkatli olması gerekmektedir.

İstanbul'da beklenen hava durumu ve gizli buzlanma riskleri, hem vatandaşlar hem de yetkililer için önem taşıyor. AKOM'un verdiği bilgiler ışığında, özellikle kış aylarında dikkatli olmak ve gerekli önlemleri almak büyük önem arz ediyor. İBB'nin hava durumu tahminleri ve uyarılarına uyarak, olası riskler minimize edilebilir.