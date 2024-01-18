Dikkat! İstanbul İçin Kritik Lodos Uyarısı ve Yaklaşan Soğuk Hava Dalgası: Ne Bekleniyor, Nasıl Hazırlanmalı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve AKOM, şehri etkisi altına alacak olan Lodos fırtınası ve yaklaşan soğuk hava dalgası hakkında önemli uyarılarda bulundu. Fırtınanın Cuma akşamına kadar etkili olması beklenirken, İstanbullular'a havayolu ve deniz seferlerinde muhtemel aksamalar, çevresel hasarlar ve soba zehirlenmelerine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Lodos Fırtınasının Etkileri

AKOM'un tahminlerine göre, öğleden sonra Lodostan (güney-batıdan) esen rüzgarın şiddetini artırarak akşam saatlerine doğru fırtına (40-80km/s hızlarında) seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Bu durum, açık deniz ve havayolu ulaşımında aksamalara, çatı ve tabelaların uçmasına, ağaç ve direklerin devrilmesine yol açabilir. Ayrıca, özellikle soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Hafta Sonu Beklenen Soğuk ve Yağışlı Hava

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının hafta sonu İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde etkili olacağı belirtiliyor. Şu anda 12-15 derece arasında seyreden sıcaklıkların Cumartesi gününden itibaren 8-10 dereceye düşerek kış değerlerine ulaşması bekleniyor. Bu soğuma, yer yer kuvvetli sağanak yağışları da beraberinde getirecek.

Lodos'a Karşı Alınması Gereken Tedbirler

Lodos fırtınasının yaratabileceği olası zararlara karşı alınabilecek önlemler arasında, açık alanlarda bulunan eşyaların güvenli bir şekilde saklanması, sobaların yatmadan önce mutlaka söndürülmesi ve dış mekanlarda dikkatli olunması yer alıyor. Ayrıca, hava ve deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların güncel bilgileri takip etmeleri öneriliyor.

Önlemler ve Bilinçlendirme Çalışmaları

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve AKOM, olası afet ve doğa olaylarına karşı sürekli güncel bilgileri paylaşarak, vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu tür durumlarda alınması gereken önlemler ve güncel haberler, resmi kanallar aracılığıyla duyurulmaktadır. İstanbullular, bu bilgileri takip ederek hem kendilerini hem de sevdiklerini olası risklere karşı koruyabilirler.

İstanbul'da yaşayanlar ve şehri ziyaret edecek olanlar için bu bilgilerin farkında olmak ve gerekli önlemleri almak büyük önem taşımaktadır. Lodos fırtınası ve soğuk hava dalgasının getirdiği risklere karşı uyanık olmak, olası zararları en aza indirmeye yardımcı olacaktır.