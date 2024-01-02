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Cumhuriyet Otobüsü 250. durağında

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Cumhuriyet Otobüsü 250. durağında
İBB’nin “Demokrasi Yüzyılı” etkinlikleri kapsamında çocuklara 100’üncü yıl ruhunu yaşatan “Cumhuriyet Otobüsü” 250. durağına vardı. Bahar aylarından bu yana mahalle mahalle İstanbullu çocuklarla buluşan otobüsün 250. durağı Küçükçekmece Kanarya Mahallesi oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı, “Demokrasi Yüzyılı” etkinlikleri kapsamında, çocuklar için “Cumhuriyet Otobüsü” projesini hayata geçirdi. 23 Nisan 2023 tarihinde Sarayburnu’ndan hareket eden Cumhuriyet Otobüsü, yaklaşık 8 ay boyunca İstanbul’u mahalle mahalle, köy köy gezerek çocuklarla sayısız etkinlik gerçekleştirdi.

YALNIZCA ARALIK AYINDA 29 MAHALLE GEZİLDİ

“Cumhuriyet Otobüsü”nün Aralık ayındaki durakları; Üsküdar’ın Bahçelievler, Küçüksu, Sultantepe ve Ünalan Mahalleleri; Tuzla’nın Akfırat, Aydıntepe ve Evliya Çelebi Mahalleleri; Gaziosmanpaşa’nın Bağlarbaşı, Şemsipaşa ve Yenidoğan Mahalleleri; Başakşehir’in Altınşehir, Başak ve Başakşehir Mahalleleri; Küçükçekmece’nin Kanarya Mahallesi, Kartal’ın Cumhuriyet, Petroliş ve Gümüşpınar Mahalleleri; Maltepe’nin Başıbüyük Mahallesi; Sultanbeyli’nin Orhangazi ve Necip Fazıl Mahalleleleri; Ümraniye’nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi; Bayrampaşa’nın Cevatpaşa ve Yıldırım Mahalleleri, Büyükçekmece’nin Fatih ve Güzelce Mahalleleri; Esenyurt’un Çınar ve Necip Fazıl Kısakürek Mahalleleri ile Çekmeköy’ün Çamlık ve Ekşioğlu Mahalleleri oldu.

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MİNİKLERLE SÜRPRİZ BULUŞMALAR

Bu zamana dek 250 mahallede çocuklarla buluşan Cumhuriyet Otobüsü; çocuklara, birbirinden keyifli gösteriler ve oyunlarla keyifli anlar yaşattı. Etkinlik kapsamında; oyunlar, sokak sanatları, çocuk konserleri, cumhuriyet bilgi yarışmaları, bubble show’lar, illüzyon show’lar, ve atölyeler yer aldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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