Çalık, Beylikdüzü’nü dirençli bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, site toplantılarında komşularıyla buluşmaya devam ediyor. Adnan Kahveci Beyaz Palas Sitesi ile Sima Kent sitesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Çalık’a ziyaretleri esnasında başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de eşlik etti. Vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Başkan Çalık, çocuklarla da tek tek ilgilenerek sohbet etti.

“Mesele bu kente hizmet üretmek”

Site sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Çalık ilçede devam eden projelerle ilgili de bilgiler vererek, “Mesele bu kente hizmet üretmek. Bu kente hizmet etmekten onur duyan bir insanım. Güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Başta çocuklar, gençler ve kadınlar olmak üzere her bir ferdimizin güven içinde huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları için bir yandan yeni tesisler kazandırıyor bir yandan da yeni parklar açıp yollar yapıyoruz. Kentsel dönüşüm meselesi bizim için çok önemli. Kentin yenilenmesini çok önemsiyoruz. Bir taraftan da kentin geleceğine dair de emin adımlar atılması lazım. Beylikdüzü ’nün üç mahallesinde 42 bin konutu ilgilendiren ve yaklaşık 150 bin nüfusun yaşadığı bir bölgeyi kapsayacak bir kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz. Üç mahallenin tamamını Avrupai bir kente dönüştüreceğiz. Yeni yapacağımız yerler bu kente değer katsın istiyoruz. Kentlerimizi yenilerken parsel ve ada bazında değil, mahalle bazında dönüşüm gerçekleştirelim. Buna bir hazırlık yapıyoruz. Yeşil alanlarıyla, otoparklarıyla çevre düzeniyle Beylikdüzü’ndeki insanların yaşamaktan mutlu olacağı bir kent inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.