Çalık: beylikdüzü’nde büyük işlere imza attık

Beylikdüzü Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Açılış konuşmasına Aralık ayında şehit olan askerleri rahmet ve minnetle anarak başlayan Başkan Çalık, ‘Beylikdüzü’nü Geleceğe Taşıyan Güçlü Bir Akıl: Beylikdüzü Aklı’ sunumuyla 4,5 yıl boyunca yapılan hizmetleri kamuoyu ile paylaştı. Konuşmasında 2024 yılının Beylikdüzü’ne barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eden Çalık, “Dört buçuk yılı geride bıraktık. Bu 4,5 yılda büyük emeklerle, büyük işlere imza attık. “Biz çalıştıkça Beylikdüzü güzelleşecek, Beylikdüzü güzelleştikçe biz çalışmaya devam edeceğiz” dedik. Geriye dönüp baktığımızda kadınlar, çocuklar, gençler yaş almış komşularımız ve kent yoksulları için örnek işlere imza attık. Beylikdüzü, bulunduğu her yerde yaptığı her işte farkını ortaya koymayı başardı” şeklinde konuştu. Meclis grup sözcülerinin gündem dışı söz alarak Ocak ayı içerisinde gerçekleşecek önemli günlere değindiği oturumda ayrıca; Zeynel Abidin Yener, Aytekin Duriç, Handan Öztürk, Rukiye Doğruyol ve Dilaver Arvas Denetim Komisyonuna seçildi.

“Hizmete aldığımız tesislerin en kısa sürede açılışlarını yapacağız”

Beylikdüzü’nde her çocuğun adil imkanlarla hayata hazırlanmasının önemine değinen Başkan Çalık, “Birçok iş yaptık ama en çok önemsediğim işlerin başında kreşlerimiz geliyor. Bu kentte her mahalleye bir kreş sözü vermiştik. Bugün ilçemizde bizim dönemimizde yapılan 10 kreşimiz bulunuyor. Ayrıca toplumun temelinin aile, ailenin temel direğinin de kadın olduğunun bilincindeyiz. Gelecek nesillerin mimarı da kadınlardır. Biz kadınların güçlenmesi için iki tane Anne ve Çocuk Merkezini bu kente kazandırdık. İnşallah hizmete aldığımız tesislerin de en kısa sürede açılışlarını yapacağız” şeklinde konuştu.

“İstiyorum ki bu topraklardan yeni Aziz Sancarlar yetişsin”

Gençlere yatırım yapmaya devam edeceklerini de vurgulayan Başkan Çalık, “Gençler bizim geleceğimiz, gençleri ilk önce Barış Mahallemizde ki Smart B ile buluşturmuştuk. Gençler burayı çok sevdi ve çok verimli kullandı. Şimdi söz verdiğimiz gibi bir vaadimizi daha hayata geçiriyoruz. “Nesiller Arası Öğrenme Merkezi’nin de yapımını tamamladık, yakında hizmete açacağız. Belki de bu ket için çok kıymetli olan deneyim paylaşımlarını da burada yapacağız. Beylikdüzü için çok özel söz verdiğimiz işlerden bir tanesi de Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’ydi. Gençlere ve çocuklara bırakabileceğimiz en önemli merkezlerimizden bir tanesi. Şu an yapımı çok hızlı bir şeklide devam ediyor. Ben istiyorum ki bu topraklarda yeni Aziz Sancarlar yetişsin. Deneyim alanlarının olduğu, fen ve kimya laboratuvarları, giyilebilir teknoloji atölyeleri ve topraksız tarım atölyelerinin yer aldığı bir alan olacak. Ayrıca Smart Sky Gözlem Evini de burada inşa edeceğiz. Gözlem evi ile birlikte Prof. Dr. Erdal İnönü Fizik Parkı’nı da burada hayata geçireceğiz. Aynı şekilde kısa bir sürede İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğümüzün de içinde yer aldığı merkezimizi hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Beylikdüzü daha çok spor yapsın diyerek tesislerimizin sayısını artırıyoruz”

Beylikdüzü’nde daha çok sporcunun yetişmesini arzu ettiği belirten Çalık, “Beylikdüzü daha çok spor yapsın diyerek tesislerimizin sayısını artırıyoruz. Koral Berkin Kutlu Spor Tesisi ve Yüzme Havuzu’nu faaliyete geçirdik. Beylikdüzü’nde yine çok önemli bir tesisi Beylikdüzü Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi’nin de kısa süre içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin en derin Skate Parkı’nı Yaşam Vadisi 2. Etapta hayata geçirdik ve birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı” şeklinde konuştu.

“Beylikdüzü’nün 30 yıllık altyapı sorunlarını çözdük”

Bir kentin dirençli ve afetlere dayanaklı hale gelebilmesi için altyapının sağlam ve yeterli olması gerektiğine de vurgu yapan Başkan Çalık, “İBB ve İSKİ iş birliğiyle Beylikdüzü’nün 30 yıllık altyapı sorunlarını çözdük. Değerli başkanımız yol arkadaşım Ekrem İmamoğlu ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. 156 km yağmur suyu ve atık su kanalını bu kentte yaptık. Bu kentte hayat devam ederken, trafik akarken, insanlar işe giderken bu alt yapıları yeniledik. 353 bin ton asfaltlama çalışması yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Daha sağlıklı ve konforlu bir ulaşım için 57 km yeni yol açtık ve mevcut yollarımızı da yeniledik. Yaşam Vadisi’nin iki yakasını 5 köprü ile birbirine bağladık. Ana caddeleri yeniden düzenledik ve prestij caddeler kazandırdık” dedi.

“1 milyon 45 bin metrekare yeni yeşil alanı bu kente kazandırdık”

Konuşmasında yeşil alanların sayısının da arttığına değinen Başkan Çalık, “Görev sürem boyunca toplam 74 park inşa ettik. İki tane de kent ormanını bu kente kazandırdık. Toplam 1 milyon 45 bin metrekare yeni yeşil alanı bu kente kazandırdık. Türkiye’de bir rekora imza attık ve 47 saate 5 bin metrekarelik 9 Eylül Yüzüncü Yıl Parkı’nı yaptık. Yakuplu Kent Ormanı’nı ve Gürpınar Mahallesi’nde ki Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı’nı da bu kente kazandırdık. Verdiğimiz sözleri tutan bir yönetimiz. Bu kentte ne söz verdiysek hayata geçiriyoruz. Yakuplu, Kavaklı ve Gürpınar mahallerindeki 3 Köy 3 Meydan projemizde bu kentte hayat buluyor” ifadelerini kullandı.

“Bizim hazırlıklarımız hayat kurtaracak hazırlıklar”

Göreve geldiği ilk günden itibaren her zaman afetlere karşı dayanıklı bir kent inşa etmek için çalıştıklarını dile getiren Başkan Çalık, “Her türlü afete karşı dayanaklı, dirençli ve kendi kendine yetebilen Beylikdüzü hayaliyle yola çıkmıştık. Beylikdüzü Aklı ile Beylikdüzü Afet Yönetim Modelini oluşturduk. Dirençli bir kentin yapması gereken en önemli işleri yapıyoruz. Biz afetlerde, afet olmadan tedbir alan bir yönetim anlayışıyla hizmet ediyoruz. Tabii afetler sonrasında bütün yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlarının gözü afet bölgesinde olacaktır. Mesele afet sonrasında bütün kaynakları afet bölgesine sevk etme meselesi değildir, mesele afet olmadan önce hazırlık yapma meselesidir. Bizim hazırlıklarımız hayat kurtaracak hazırlıklar” şeklinde konuştu.