Büyükada’daki Nizam Camii Restore Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1960 yılından bu yana Büyükada’da hizmet veren ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Nizam Camii’ni yeniden inşa etti. 5 Aralık 2022’de başlayan inşaat, 1 yılın sonunda tamamlandı. Camii, yeni tasarımla; engelli dostu, kadınların daha rahat kullanabileceği, alt kotta kalan işlevlerin daha ferah, doğal hava ve ışık aldığı, 120 kişi kapasiteli bir yapı haline geldi. Cami kompleksi içinde; çok amaçlı kullanılabilecek odalar, iftar, mevlüt ve diğer özel zamanlarda yemek hazırlanabilecek aşevi ve yemek yenilebilen bir kapalı alan da yer aldı. Nizam Camii, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün katılımlarıyla ibadete açıldı. Cuma namazının yenilenen Nizam Camii’nde kılan İmamoğlu, ibadeti sonrasında Adalar sakinlerine şerbet ve lokma dağıttı. İmamoğlu, gazetecilere, konuyla ilgili değerlendirmelerini de lokma dağıtımından sonra yaptı.

“BURANIN YIKILMASI GEREKİYORDU”

Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Nizam Camii’nin yoğun olarak ibadet edilen bir alan olduğunu belirten İmamoğlu, “Bu tespitten sonra, buranın yıkılması gerekiyordu. Yerine özenli bir tasarım hem çevreyle uyumlu hem Adalar’ın bu güzel coğrafyasına, doğasına mesaj verebilen bir tasarımla mimarlarımız yola çıktılar. Güzel bir biçimde buraya güçlü bir statik yapısıyla, depreme dayanıklı estetik, farklı fonksiyonları da olan bir camimizi bitirdik” dedi. Camilerin önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Buralarda insanlar, caminin içine girdiği anda, her yönüyle eşitlenirler ve yan yana, bir safta dualarını ederler, Yaradan’ına sığınırlar. Böylesi maneviyatı yüksek olan camilerimizin de her yönüyle topluma sağlıklı ve güzel mesajlar verebilmesini hep önemsemişimdir” diye konuştu.

“BU CAMİNİN ADALAR’DA AÇILMASI GÜÇLÜ MESAJLAR İÇERİYOR”

Adalar’ın aynı zamanında bütün inançların bir arada yaşadığı çok özel bir coğrafya olduğunun altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Burada sonsuz bir saygıyı görürsünüz. Her inançtan insanın birbirine olan sevgisini ve komşuluğunu, hemşehriliğini yaşarsınız. Bu bağlamda da bugün açılan camiye her cemaatten, her inançtan insanlarımız bizimle selamlaştılar ve bir arada buraya geldik. Lokmayı da bizlerle birlikte paylaştılar. İstanbul'un, Adalar gibi çok farklı semtleri ve mahalleleri de var bu yönüyle. O bakımdan bu caminin bütün komşularıyla, bütün inançlarıyla birlikte Adalar'da açılması da bizim için çok çok kıymetli. Çok güçlü mesajlar içeren, dünya barışına, dünya huzuruna da buradan çok önemli göndermeler yapabilen bir açılıştır. Bu bağlamda emeği geçen iki mimarımıza da -ki biri kadın- yüklenicisine, kurumumuzun birimlerine, bütün emekçi dostlarımıza teşekkür ediyorum. Büyükada'ya hayırlı uğurlu olsun.”

GAZETECİLERİN YEREL SEÇİM ADAYLARI SORUSUNU YANITLADI

İmamoğlu, gazetecilerden gelen, “Yerel seçim takvimi de hızla devam ediyor. Dün İstanbul'da iki ilçenin, Pendik ve Fatih'in adayları açıklandı. Geri kalan adaylar kamuoyuna ne zaman açıklanacak” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Hem Genel Merkezimizde hem İstanbul İl Başkanlığımızda ve elbette ki bizim Büyükşehir Belediyemiz olarak geçirdiğimiz 4,5-5 yıldaki deneyimlerimizi de aktardığımız çalışma merkezleri var. Bu anlamda çok hassas ilerlendiğini biliyorum. Her yerde, vatandaşlarımızla iyi diyalog kurabileceğine inandığımız, güçlü adayların oluşması yönünde çalışan heyetler söz konusu. Aynı zamanda, tabii ki sonrasında da güçlü bir yönetim kabiliyetini bütün İstanbul'a yaygınlaştıracak bir tasarım içerisinde olduğunu biliyorum partimizin kurum ve kurumlarının. Dün itibariyle de Parti Meclisimizin takdiriyle, İstanbul'da Fatih'te Mahir Polat arkadaşımız, yine Pendik'te de Tarık Balyalı arkadaşımız adaylığa layık görüldüler. Kendilerine başarılar diliyorum. Umut ederim ki; çok geçmeden, yıl bitmeden, yani bu üç ayın en güçlü şekliyle kampanyada değerlendirildiği, -ki bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetmediği ama çok büyük nüfusa sahip ilçeleri de ayrıca çok önemsiyorum- hızlıca adaylar belirlenir. Bu yönde çalışmaların sürdüğünü biliyorum. Bu hassasiyetle süreci yöneten bütün kurumlarımıza, İl Başkanlığımıza, Parti Meclisimize ve elbette ki çok kıymetli Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e İstanbul adına teşekkür ediyorum.”

ESNAFI ZİYARET ETTİ, İBB HİZMETLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ

İmamoğlu, Nizam Camii açılışının ardından Büyükada turuna devam etti. Yol üzerinde bulunan esnafa ziyaretlerde bulunan İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Nizam Mahallesi’nde, atık su hatlarının kazısız teknoloji yöntemiyle rehabilitasyonunun yapıldığı alanda incelemelerde bulunan İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa tarafından son teknoloji uygulamayla ilgili bilgilendirildi. İmamoğlu, İBB tarafından çevre düzenlemesi yapılan Maden Mahallesi’ndeki “Büyükada Balıkçı Barınağı”nda da incelemelerde bulundu.