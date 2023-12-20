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Beylikdüzü'nde Kış Spor Okulları ve Yetişkin Spor Kursları’nda eğitimler devam ediyor

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Beylikdüzü'nde Kış Spor Okulları ve Yetişkin Spor Kursları’nda eğitimler devam ediyor
Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kış Spor Okulları ve Yetişkin Spor Kursları’nda eğitimler devam ediyor.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkını spor ve sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kış Spor Okulları, Yetişkin Spor Kursları ve engelsiz spor branşlarında eğitimler tüm hızıyla sürerken vatandaşlara sağlıklı spor yapma imkanı da sağlanıyor. Pilates, aerobik, fitness, zumba, yoga ve yüzme olmak üzere birçok farklı branşta eğitim imkanı sunan Yetişkin Spor Kursları, ilçenin birçok farklı merkezinde uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşiyor. Çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlerde bulunması amacıyla düzenlenen Kış Spor Okulları ile ilçede ikamet eden gençler ise basketbol, voleybol, cimnastik, yüzme, satranç, çocuk zumbası, futbol, masa tenisi, taekwondo, kick boks, aikido, tenis ve izcilik gibi birçok farklı branşta ücretsiz olarak eğitim veriliyor. Yoğun ilgi gören kurslarda çocuk ve yetişkin kategorileri olmak üzere toplam 5286 kişi hizmet alıyor.

İkinci dönem kayıtları Ocak ayında

Öte yandan Kış Spor Okulları’ndaki engelsiz branşlardan 50 çocuğun faydalandığını dile getiren müdürlük yetkilileri 2024 Kış Spor Okulları’nın ikinci dönem kayıtlarının ise 16 – 29 Ocak tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirtiyor. Kayıtların ardından dersler ise 10 Şubat tarihinde başlayacak. 2024 Yetişkin Spor Kursları kayıtları 02 – 11 Ocak tarihleri arasında dersler ise 15 Ocak tarihinde başlayacak.

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