Beylikdüzü'nde Asfaltlama İşlemleri Devam Ediyor

2019 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle ilçenin altyapı sorununu kapsamlı bir yaklaşımla ele alan Beylikdüzü Belediyesi, altyapısı tamamlanan yollarda başlattığı bakım ve asfaltlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 10 mahallede eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar doğrultusunda ilçe genelinde 480 km’lik yol ağının 156 km’lik kısmında altyapı, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

“Bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarıyla yollarımızı iyileştiriyoruz”

Ekiplerin gece gündüz demeden sahada olduğunu ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde göreve geldiğimiz günden bu yana kentsel projelerle eş güdümlü bir şekilde altyapı çalışmalarımızı da aralıksız sürdürdük. İBB iş birliğiyle büyük çapta bir altyapı yenileme seferberliği başlatmıştık. Ekonomik ömrünü tamamlamış, ihtiyaç duyulan yollarımızda altyapı çalışmalarını tamamladık. Şimdi ise bakım, onarım, yenileme ve asfaltlama çalışmalarıyla yollarımızı iyileştiriyor, sorunlu alanları tek tek çözüme kavuşturuyoruz. Süreci en kısa sürede ve hızla tamamlayarak vatandaşlarımızın daha konforlu bir yaşam sürmesini sağlayacağız” şeklinde konuştu.