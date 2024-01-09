Beylikdüzü'nde 532 kişinin bir işe yerleşmesini sağlandı

Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan işsizliğe çözüm bulabilmek için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, iş arayanları ve işverenleri bir araya getiriyor. Bu kapsamda Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM), vatandaşın işe kolay erişimini sağlamak için başvuru ve yönlendirme işlemleri yaparak iş arayanlara destek oluyor.

Öncelik kadınlar ve dezavantajlı grupların

Öncelikli olarak kadınların ve dezavantajlı grupların desteklendiği istihdam çalışmalarında, kadınların evde üretmiş oldukları süs eşyalarının satışı için de gerekli koordinasyonlar gerçekleştiriliyor. Dezavantajlı grupların istihdama katılmalarını sağlamak için de engelli pozisyonunda personel açığı olan firmaların katılımıyla da mülakatlar düzenleniyor.

“İşsizlik Türkiye’nin kanayan yarası”

İlçedeki işsizliğin giderilmesine ve istihdama katkı sunmaya devam edeceklerini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “İşsizlik ne yazık ki Türkiye’nin kanayan yarası. BEYKAM ile bu kapsamda çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Uzman personelimizle işsizliğe çözüm bulma çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Yüzlerce kişi işe yerleştirildi

2023 yılında yüzlerce kişiye istihdam sağlayan BEYKAM, Beylicium AVM 3.katta yer alan ofislerinin yanı sıra muhtarlıklardaki çözüm merkezleri, www.beykam.com sitesinde ve kurduğu mobil stantlarda da çalışmalarını yürütüyor. Yıl boyunca 31 bin 543 yönlendirme yapan BEYKAM, 532 kişinin de bir işe yerleşmesini sağladı.