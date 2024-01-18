Beylikdüzü kütüphanelerinde en çok okunan kitap ‘Kürk Mantolu Madonna’ oldu

Beylikdüzü’nde nitelikli ve donanımlı kütüphaneleri vatandaşların kullanımına sunan Beylikdüzü Belediyesi, kütüphane hizmetleri kapsamındaki 2023 yılı istatistiklerini ve farklı kategorilerde en çok okunan ilk 3 kitabı paylaştı. Yıl boyunca 22 merkezde 214 bin 564 kullanıcıyı ağırlayan Belediye kütüphanelerinde en çok okunan kitap ‘Kürk Mantolu Madonna’ oldu.

İlçede okuma alışkanlığını artırmak, güçlendirmek ve kitap sevgisini aşılamak için 2’si gezici olmak üzere toplam 24 kütüphaneyi vatandaşların kullanımına sunan Beylikdüzü Belediyesi 2023 istatistiklerini ve en çok okunan ilk 3 kitabı paylaştı. Okuyucu istatistikleriyle hazırlanan verilerde yıl içerisinde genel kategoride en çok okunan kitap Sabahattin Ali’nin ‘Kürk Mantolu Madonna’ kitabı oldu. Gençlik kategorisinde Jeff Kinney’in Saftrik Greg’in Günlüğü: Türünün Son örneği çocuk kategorisinde ise Barbara Bazaldua’nın ‘Disney Karalar Ülkesi Hakkında Her Şey’ en çok okunan kitap oldu.

Kütüphaneler 645 binden fazla kullanıcıyı ağırladı

Yıl boyunca kütüphane hizmetlerini özverili bir şeklide sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, konforlu ders çalışma alanlarıyla da özellikle öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. 2023 yılı içerisinde ilçede bulunan kütüphaneler 645 bin 706 kullanıcıyı ağırlarken, ödünç verilen kitap sayısı ise 40 bin 921 adete ulaştı.

Öte yandan eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hayata geçen iki adet Gezici Kütüphane ise ilçede toplam 21 etkinlikte 16 bin 771 kişinin binlerce basılı esere ücretsiz olarak erişimini sağladı.