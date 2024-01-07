Beylikdüzü Belediyesi, sosyal yardım ve sağlık hizmetlerini 2023 yılında da sürdürdü

Beylikdüzü Belediyesi 2023 yılında bir yandan ilçeye yeni projeler kazandırırken diğer yandan ilçe halkının hayatına dokunan sosyal yardım ve sağlık hizmetlerini sürdürdü. Sağlık İşleri Müdürlüğü yıl boyunca; yaşlı ve engelli hizmetleri, ambulans birimi, engelli nakil, engelsiz yaşam birimi, koruyucu sağlık, ağız ve diş sağlığı, evde bakım, diyet ve beslenme, fizik tedavi, defin hizmetleri, koruyucu hekimlik ve mobil sağlık hizmetlerini düzenli bir şekilde gerçekleştirdi. 2023 yılında Beylikdüzü’nde toplamda 11 bin 370 kişiye, 30 bin 884 defa sağlık hizmeti verildi. Beylikdüzü’nün geneline sağlık hizmeti ulaştıran belediye, yıl içerisinde düzenlediği etkinlik ve farkındalık seminerleriyle de toplum sağlığı konusunda vatandaşları bilinçlendirdi. 2023 yılında ayrıca, yeni doğan 666 bebek ve ailesi ziyaret edilerek “Hoş Geldin Bebek” paketleri hediye edildi.

İlçe halkına sosyal destek

Kadınların güçlenerek sosyal hayata katılımını desteklemek için çalışmalar yürüten Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bir yandan da ekonomik krizin etkilerini azaltmak için durmaksızın çalıştı. Sosyal incelemeler sonucu tespit edilen ihtiyaç sahiplerine Beylikdüzü Mutfak, Gıda Bankası, Yaşam Bahçesi ve Dost Eller Mağazası üzerinden sıcak yemek, erzak, kıyafet, ev eşyası gibi yardımlar ulaştırıldı. 2023 yılında; 67 bin 84 porsiyon sıcak yemek, 42 bin 282 kişiye erzak yardımı, 32 bin 940 porsiyon taziye yemeği, 129 bin 585 parça ev eşyası ve kıyafet yardımı yapıldı. Yardımlar kapsamında ayrıca, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından ilçeye yerleşen afetzedelere de erzak, eşya ve sıcak yemek desteği verildi. Bununla birlikte vatandaşlara bebek bezi, bayramlık kıyafet, çanta ve kırtasiye ürünü ile et desteği de sağlandı. 2023 yılında toplamda 681 hane evde öz bakım, kuaför ve ev temizliği hizmetlerinden faydalandı. Öte yandan tüm Türkiye’ye yayılan Beslenme Saati uygulamasıyla da ilkokul çağındaki ihtiyaç sahibi 2 bin 815 çocuğun beslenme çantaları Beylikdüzü Mutfak’ta hazırlanıyor.