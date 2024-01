Beylikdüzü Belediyesi afet yönetim modelini tanıttı

Beylikdüzü’nü her türlü afete ve olumsuz doğa olaylarına karşı dirençli hale getirmek için önemli adımlar atan Beylikdüzü Belediyesi, tüm Türkiye’ye örnek olacak afet yönetim modelini kamuoyuyla paylaştı. “Dirençli Kent Beylikdüzü: Afet Yönetim Modeli” ismiyle düzenlenen tanıtıma Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İzmir Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, CHP Parti Meclisi Üyesi Cem Aydın, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, Şehir Plancılar Odası İstanbul Şubesi üyesi Eray Morgül ile gazeteciler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Dirençli Kent Beylikdüzü

Beylikdüzü’nde hayata geçirdiği projelerle tüm Türkiye’ye örnek olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, konuşmasına Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenleri anarak başladı. Türkiye’nin bir afet ülkesi olduğunu hatırlatan Başkan Çalık, afetlerle yaşam kültürünü oluşturmak zorunda olduklarını ifade etti. Başkan Çalık, “Çünkü biz kentlerin ve insanların afet anlarında neler yaşayacağını biliyoruz. Bu yüzdendir ki tüm işlerimizde önceliğimiz yönettiğimiz kentleri, her türlü afete hazır hale getirmek, daha dayanıklı, dirençli bir kente dönüştürmek oldu” dedi. İstanbul’un hem fizikî hem de psikolojik direncini artırmak zorunda olduklarını söyleyen Başkan Çalık, “Ekrem Başkanımız ve Büyükşehir Belediyemizin bu konuda titizlikle çalıştığını, önlemleri artırdığını biliyorum. Bugüne kadar önceki yönetimlerce ihmal edilmiş alt yapıdan üstyapıya kadar bu dayanıklılık alanında İBB son derece hassas ve hızlı bir süreç yürütüyor” diye konuştu.

“Beylikdüzü Afet Yönetim Modeli’ni anlattı”

Göreve geldiği ilk andan itibaren dirençli bir kent oluşturmak hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Başkan Çalık, Beylikdüzü Afet Yönetim Modeli’ni anlattı. Dayanıklı bir kent inşa etmenin ilk şartının en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir plandan geçtiğini hatırlatan Başkan Çalık, “Şehir plancısı bir belediye başkanı olarak Beylikdüzü’nü her açıdan her türlü olumsuz duruma karşı hazır, dayanıklı ve esnek bir kent haline getirmek için çalışıyorum. Biz Beylikdüzü Aklıyla Beylikdüzü Afet Yönetim Modelini hayata geçirdik. Afeti; Afet Öncesi, Afet Anı ve Afet Sonrası olarak üç aşamada ele aldık. İlk olarak, Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ni hizmete açtık. Tüm eğitimlerimiz, seminerlerimiz, arama-kurtarma tatbikatlarımız, afet öncesi hazırlık çalışmalarımız ve idari yönetimimizi bu merkezde yürütmekteyiz. Sonra, “Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi”, “Beylikdüzü Mutfak’ı” hizmete aldık. Şu an içerisinde bulunduğumuz, aynı zamanda kapalı pazar ve spor alanı olarak kullandığımız “Afet Sonrası Lojistik Destek Merkezi ve Geçici Barınma Alanı” tesisini de hizmete açtık. Biz biliyoruz ki felaketler ve afetler erdemlerimizi göstermemiz gereken en önemli zamanlardır. Toplum olarak en büyük erdemimiz dayanışma ve paylaşmaktır. Biz istiyoruz ki en zor zamanlarda, depremin, fırtınanın olduğu zamanlarda dahi bu kentin çorbası kaynasın. Tesislerimizle birlikte Nefes Arama-Kurtarma Ekibimizi yeniden organize ettik. Mevcut tehlikelere karşı risk analizlerini yaptık. Afet Acil Eylem Planımızı en kötü senaryoya göre, ilçemiz nüfusunun tamamını kapsayacak şekilde hazırladık. Ekrem Başkanımız döneminde hayata geçirdiğimiz Afet Bilgi Sistemi uygulamasını güncelledik. Teknoloji tabanlı afet müdahale ve koordinasyon sistemimizi devreye aldık. Ayrıca afet anında uçabilen İnsansız Hava Araçları’nı da sisteme dahil ettik. Çok hızlı bir şekilde afet sonrasında analizlerimizi yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Nefes Birliği protokolü imzalandı”

Bugün burada, Dirençli Kent Beylikdüzü çalışmalarımızdan biri olan, 10 mahallemize “Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu” kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Bu aslında sadece Beylikdüzü’ne değil ülkemize kazandırdığımız yeni bir çözüm olacak. Bu kenti yönetecek, desteği, yardımı organize edebilecek, her bir komşumuzun yanında olabilecek bir model kurguladık. Her bir istasyon, afet durumunda yardıma gelecek ekiplerin her türlü ihtiyacını karşılayacak ve çok hızlı bir şekilde bölgeyi tanımalarını sağlayacak.

Ayrıca olası bir afet durumunda; kentlerimizi emanet edebileceğimiz, kentlerimizde yardım ve destek koordinasyonunu üstelenecek, Bir Afet Anı Nefes Birliği’ni oluşturuyoruz. 3 Belediyemizin eşleşmesiyle oluşan Afet Anı Nefes Birliği’ni İzmir Bornova Belediye Başkanımız Dr. Mutafa İduğ ve Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Sayın Çetin Bozkurt ile imza altına alıyoruz. Nefes Birliğine verdikleri katkılardan dolayı başkanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başkan Çalık’ın konuşmasının ardından Nefes Birliği protokolü törenle imzalandı.

“O enkazı da bu ülkeden kaldırmak bize düşecek”

Başkan Çalık, yaklaşan yerel seçimleri hatırlatarak “Şimdi size 31 Mart 2024 tarihinde siyasi bir depremden bahsedeceğim. AK Parti iktidarının siyasi depreminden, 31 Mart’ta yerel yönetim seçimlerinde çok büyük bir deprem olacak, enkaz olacak. AK Parti enkazını da bu nefes birliği kaldıracak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz acil müdahalede de yetişeceğiz onlara. O enkazı da bu ülkeden kaldırmak bize düşecek. Nefes birliğinin 31 Mart’taki enkazı da kaldıracağının taahhüdünü buradan veriyorum” diye konuştu.

“Türkiye modern bir çalışma yaptı”

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, afet konusunda farkındalık oluşturan Başkan Çalık’a teşekkür ederek “Bu uygulamanın tüm Türkiye’de uygulamasını arzu ediyorum. İhtiyaç analizinin bu kadar doğru tespit edilmesi, uygulanması beni çok mutlu etti. Türkiye modern bir çalışma yaptı, sizi kutluyor ve alkışlıyorum sayın Başkanım. Bizler de yerel yönetim iş birliği içerisinde bu paylaşımı, bu dayanışmayı Bornova’da, İzmir’de sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Sesimi duyan var mı?’’ denildiği zaman ne yapacağını bilen kaç tane belediyeyiz”

Programa afet arama kurtarma çalışmalarında görev alan Devrekli madencilerle birlikte katılan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt “Bizler yaşadığımız şehri daha yaşanabilir kılmak için mücadele verirken her belediye başkanının yaptığı gibi parklar yapıyoruz, yollar yapıyoruz, yeşil alanlar üretiyoruz ama “Sesimi duyan var mı?’’ denildiği zaman ne yapacağını bilen kaç tane belediyeyiz Türkiye’de? İşte onun cevabı şu anda burada belki de bu salonda yanıtlanıyor. Öncelikle Murat Başkanıma ve Mustafa Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Bu konu da çalışma yapmak o kadar kolay bir şey değil” ifadelerini kullandı.

“Çalık’a sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum”

İmza töreni sonrası konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Devrek, Bornova ve Beylikdüzü Belediye Başkanlarımız bu modeli ortaklaştırarak bir çalışma yürütüyorlar. Bunun adı önce insan diyen sosyal demokrat belediyecilik anlayışıdır. Buradan Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık’a sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Beylikdüzü’nden yeni bir tarih yazıyoruz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz ise 2019 yılında İstanbul ve Türkiye için belediyecilik tarihinin yeniden yazılmaya başlandığını belirterek “Beylikdüzü’nden yeni bir tarih yazıyoruz. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın önderliğinde bir Nefes Birliği kuruyoruz ve tüm Türkiye’ye örnek olacak, deprem olmadan önce önlem nasıl alınırın kitabını yeniden yazmaya başlıyoruz. Herkese örnek olsun diyorum” ifadelerini kullandı.