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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 2024 yılına saatler kala ilçedeki esnaf, vatandaş ve yeni yıla görevi başında girecek olan itfaiye, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Başkan Çalık, 2024 yılının memlekete huzur, mutluluk ve barış getirmesini dileyerek, “2024 yılında da Beylikdüzü’nde sevgi tohumlarını ekmeye, Beylikdüzü’nde güzellikleri çoğaltmaya devam edeceğiz” dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yılın son gününde de görevi başında olan başta itfaiye ekipleri, polisler ve sağlık çalışanları olmak üzere halkın sağlığı ve emniyeti için görev yapanları ziyaret etti. 2024 yılına saatler kala gerçekleştirilen ziyarette görevli ekiplere yeni yıl temennilerinde bulunularak Mustafa Kemal Atatürk takvimi ile çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Çalık, kentin birçok noktasındaki esnafla da bir araya gelerek sohbet etti. Yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Başkan Çalık, esnaf vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikayetlerin de ilgili birimlere aktarılması yönünde talimat verdi.

“Beylikdüzü’nde sevgi tohumlarını ekmeye devam edeceğiz”

Yeni yılda herkese mutluluk, huzur ve sağlık dileğinde bulunan Başkan Çalık, “2023 yılının son gününde gün boyunca; komşularımızı, esnafımızı, yılın son gününde halkının emniyeti ve sağlığı için çalışan polisimizi, itfaiyecilerimizi, eczacılarımızı ziyaret ettik. 2023 yılı kendi içeresinde birçok zorlukları barındırsa da 2024 yılı için çok umutluyuz. 2024 yılının bütün memleketimize huzur, mutluluk, barış getirmesini diliyorum. Biz, 2024 yılında da Beylikdüzü’nde sevgi tohumlarını ekmeye ve güzellikleri çoğaltmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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